Эксклюзив 01 апреля 2023, 21:59 Окно Овертона распахнулось настежь. Запад приучает детей к трансгендерной норме Детский омбудсмен Волынец: пропаганда по смене пола уродует психику детей

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В западных странах детям давно внушают, что ненормальное становится нормой. Последнее тому подтверждение — шоу «Просто голый» на телевидении Нидерландов, где обнаженные трансгендеры рассказывали юным гостям студии о смене пола. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец в беседе с «360» отметила, что детям попросту уродуют психику.

Далее — ее прямая речь

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Театр абсурда

Шоу, которое обнаженные трансгендеры устроили в Нидерландах для детей, как и все, что мы сейчас наблюдаем — это театр абсурда.

Семимильными шагами идет распахивание окна Овертона. То, что вчера казалось нереальным и невозможным, сегодня уже обсуждают в студии с детьми.

Это самое настоящее уродование психики детей — в данном случае голландских. Самое настоящее надругательство над их психикой, потому что ребенок, в отличие от взрослого, не обладает ни достаточным зрительным опытом, ни критическим мышлением.

Более того, когда идет пропаганда смены пола — а она там идет полным ходом, то ребенок, который чувствует себя в своем теле достаточной комфортно, уже воспринимает это как ненормальность.

Ломаются даже взрослые

Ненормальность стала нормой. А нормальность нормой не является. Все это уже привело к тому, что мы наблюдаем психические расстройства.

Они возникают из-за того, что оказывается колоссальное давление на людей, причем не только на детей, но и на взрослых. О детях уже даже и говорить то не приходится — потому что даже взрослые под этим прессингом ломаются.

Что происходит с человеком, когда он меняет пол? Уже есть статистика, которая показывает: значительное количество пациентов которые перенесли операции, гормональную терапию, находятся в депрессивном и предсуицидальном состоянии, сидят на транквилизаторах. И у них даже не одно психическое заболевание, потому что природа не прощает организм.

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Необратимые процессы

Мы же знаем: те родители, которые препятствуют смене пола, подвергаются такому государственному воздействию, как лишение родительских прав со всеми вытекающими последствиями.

И в школе, и даже уже в детском саду детям начинают внушать, обрабатывать, что прикольно быть не таким как все. А уже даже получается, что таким, как все, и чувствовать себя в своем теле ненормально.

Более того, были сообщения, что в Великобритании или в той же Голландии есть достаточно много детских садов, где к детям не обращаются не как к мальчикам и девочкам, а как к среднему полу. И у них туалеты чуть ли не общие. Конечно, все это приводит к тому, что у детей расшатывается психика. Психиатры говорят что процесс необратимый.

И еще очень важный момент: у всех народов мира всегда была тема секса табуирована до определенного возраста. И это не потому, что там все такие ретрограды старомодные и замшелые. А потому, что народ испокон века знал — раньше времени не надо открывать эту тему, не нужно ребенка посвящать в эти подробности, ведь он перестает нормально развиваться. Он зацикливается. Его это отвлекает от нормального развития, от учебы, от спорта.

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Дети не в теме

А что же происходит с детьми, когда у них не только тема секса перестает быть табуированной, но и внедряется в сознание мысль, что быть трансгендером — это нормально, стильно, модно? Что сегодня и завтра иного быть не может.

И те дети — мальчики, чувствующие себя мальчиками и которых природа создала вот такими, и девочки, которые чувствуют себя девочками, — уже оказываются как бы не в теме.

Замечу, что операции по смене пола сейчас уже делаются без согласия родителей. Это вообще не укладывается в голове, противоречит здравому смыслу, но, тем не менее, это так.