Мир 01 апреля 2023, 18:06 Голые трансгендеры вышли на сцену перед детьми в Нидерландах Обнаженные трансгендеры вышли на сцену перед детьми в Нидерландах Unsplash

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В Нидерландах детей решили поближе познакомить с трансгендерами. В телешоу «Просто голый», в котором обнаженные взрослые отвечают на вопросы юных гостей студии, появился эпизод об «особенных людях», сообщило издание The Daily Wire.

Ведущий передачи Эдсон да Граса заявил перед началом программы, что дети смогут получить ответы на интересующие их вопросы.

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После этого перед несовершеннолетними выступили несколько трансгендеров, которые демонстрировали свои физические особенности и рассказывали, с какими сложностями столкнулись.

Разговор получился донельзя откровенный: детям показали половые органы и поделились подробностями операций по смене пола.

В конце передачи ведущий призвал юных гостей обратить внимание, что существует еще целый спектр биологических полов, кроме женщины и мужчины.