Эксклюзив 19 июля 2023, 23:42 Одежде из ЦУМа обрезали ценники. Верховный суд встал на сторону покупателя Эксперт FMCG рынка Афиногенов: покупатель одежды из ЦУМа выполнил все условия сделки РИА «Новости»

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Житель Волгограда Станислав Анохин купил на сайте ЦУМа одежду по ценам в 846 раз ниже реальной. Из-за технического сбоя 19 вещей обошлись в три тысячи рублей. Покупки до волгоградца так и не дошли: магазин предложил клиенту доплатить, а после отказа в одностороннем порядке аннулировал заказ. Мужчина не сдался и дошел до Верховного суда, который встал на его сторону и вернул дело на новое рассмотрение, указав на закон «О правах потребителя».

Случайная покупка

В день, когда на сайте ЦУМа произошел сбой, адвокат Станислав Анохин зашел туда случайно. Он заказал нужные товары, оплатил и получил смс-сообщение от магазина, что покупка готова к передаче курьеру. Отмена произошла спустя продолжительное время. Об этом сам покупатель рассказал в беседе с «360».

«Сначала позвонили из ЦУМа и сказали — ваш заказ аннулирован. Я ответил, что ничего не аннулировал и жду доставку. Я сделал заказ, оплатил и вправе рассчитывать, что его мне доставят», — рассказал Анохин.

Но товар так и не пришел, а администрация магазина в одностороннем порядке аннулировала сделку. Тогда адвокат обратился в суд.

Понадобилось два года и три инстанции, чтобы дойти до Верховного суда, который встал на сторону покупателя. В определении судебной коллегии отметили, что цену фиксируют в момент заключения договора, когда покупатель получил информацию о присвоении номера заказа. Менять стоимость покупки в одностороннем порядке продавец не может. Дело отправили для нового рассмотрения в первую инстанцию.

Несмотря на то, что до завершения тяжбы с ЦУМом еще далеко, решением Верховного суда Анохин доволен.

Самое главное, что я здесь вижу: права потребителя должны исполняться всеми. Будь-то ЦУМ или другая организация. Если нарушил — прими меры, чтобы восстановиться. Не стоит уповать на собственную известность, громкое имя или авторитет. Нужно быть более клиентоориентированным. Станислав Анохин адвокат

Адвокат отметил, что также его обрадовала реакция общества. Оно позитивно восприняло тот факт, что Верховный суд встал на сторону мужчины в деле против крупного магазина.

Он добавил, что это очередное доказательство, что права потребителя закон защищает. Поэтому в таких делах важно идти до конца.

Права покупателей

Закон о правах потребителей сработал в полную силу. Тем более что покупка осуществлялась напрямую у магазина, через его сайт, а не через сторонние сервисы — маркетплейсы, заявил «360» независимый эксперт FMCG рынка Александр Афиногенов.

Он подчеркнул, что магазин предложил товар с ценой, которая устроила клиента, сделку верифицировал электронная транзакция. Поэтому магазину в этой ситуации стоит винить только себя.

Мне кажется, что это дело станет ярким. Поэтому ЦУМ никак не сможет замотивировать суд в ходе дальнейших разбирательств. Сбой произошел в системе магазина, которой управляет менеджмент, поэтому руководство может компенсировать свои убытки за их счет. Александр Афиногенов независимый эксперт

Он добавил, что покупатель в данном случае выполнил все условия сделки как со своей стороны, так и требования продавца. Поэтому он полностью прав в том, что требует оплаченный товар за цену, которую показал сайт магазина.