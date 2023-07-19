Общество 19 июля 2023, 17:27 Дело о покупке люксовых вещей на сайте ЦУМа во время сбоя отправили на пересмотр Верховный суд признал правоту покупателя брендовых вещей по цене в 846 раз ниже реальной РИА «Новости»

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Купивший на сайте магазина ЦУМ брендовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной во время технического сбоя волгоградец получил поддержку Верховного суда. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на определение коллегии по верховным делам, предложение магазина было публичной офертой, а значит, договор необходимо выполнить без изменения условий.

В материалах дела указали, что житель Волгограда обнаружил в приложении магазина необычно низкие цены и купил 19 предметов одежды стоимостью от 19 до 129 рублей. Деньги с карты ушли, а магазин прислал подтверждение о покупке. Но товаров покупатель так и не получил.

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Представители магазина заявили, что в приложении произошел сбой, и предложили клиенту доплатить недостающую сумму. Волгоградец обратился в суд. Три инстанции встали на сторону ЦУМа, но Верховный суд отменил все эти решения.

В решении отметили, что фиксация цены произошла в момент заключения договора между продавцом и покупателем после оформления заказа. Менять стоимость товаров в одностороннем порядке магазин не имеет права. Дело направили в на пересмотр в суд первой инстанции.