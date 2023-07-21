Эксклюзив 21 июля 2023, 11:50 Обучать школьников обращению с оружием предложили в России Инструктор Гадоев: необходимо обучать российских школьников обращению с оружием

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Российских школьников необходимо в первую очередь обучать обращению с оружием, а не управлению беспилотниками. Таким мнением поделился с «360» инструктор военно-патриотического центра «Торнадо» города Чехова Хуршед Гадоев.

Сенатор Артем Шейкин сообщил РИА «Новости», что с сентября в школах России могут начать изучать основы применения БПЛА на уроках начальной военной подготовки. Инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения.

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Гадоев отметил, что подготовка оператора беспилотника — это не школьная программа. Она начинается с 18-летнего возраста, если человек уже служит в армии, пояснил инструктор.

«Это специфическая такая профессия, которой нужно учиться и учиться. В принципе, там сложного ничего нет, но есть определенные критерии запрета со стороны властей. Кого попало обучать не стоит — это первое. И второе — только армейские подразделения. На данный момент у нас инструкторы распределены по некоторым войсковым частям», — пояснил Гадоев.

Собеседник «360» напомнил, что в советскую школьную программу начальной военной подготовки входило все понемногу, в том числе химзащита и использование противогазов. Главное внимание уделяли технической части оружия: разборке, сборке, чистке, смазке.

По мнению инструктора, тому же нужно учить российских школьников. Они должны изучить техническую часть оружия и уметь обслуживать его, сказал Гадоев.

«На примере автомата Калашникова — это сейчас самое необходимое», — подчеркнул собеседник «360».

Вернуть «Зарницу»

Инструктор также прокомментировал предложение вернуть военно-спортивные игры «Зарница». Он сообщил, что «Торнадо» проводит подобные соревнования среди кадетских классов и общеобразовательных учебных заведений, включая детские дома. У центра есть договоренности об этом с департаментом по работе с молодежью города Москвы.

«При нынешней обстановке и в нынешних ситуациях это необходимо. Это конкретно необходимо знать, уметь и использовать. Это необходимый минимум, который должен знать допризывник. Он должен присутствовать, и в армии это ему или ей поможет», — подытожил Гадоев.