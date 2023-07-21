Общество 21 июля 2023, 10:45 Российских школьников начнут обучать управлению беспилотниками Сенатор Совфеда Шейкин: с 1 сентября школьников начнут обучать пользоваться дронами Unsplash

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Школьники в России в новом учебном году на уроках начальной военной подготовки начнут изучать основы применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор Артем Шейкин.

По его словам, идею разработали на секции совета по развитию цифровой экономики страны. Предложение уже рассмотрели и поддержали в Минпросвещения и Минобороны.

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«По планам, с 1 сентября школьники начнут изучать основы боевого применения беспилотных летательных аппаратов на уроках начальной военной подготовки», — сказал сенатор.

Шейкин отметил, что в рамках курса начальной военной подготовки старшеклассников подготовят к службе в армии в будущем, а также воспитают чувство любви к стране.

«В нынешнее время армия — это передовая беспилотная техника, а не только автомат Калашникова», — добавил он.

Ранее стало известно, что Росгвардия открыла курсы подготовки операторов беспилотников на базе учебного центра «Пустельга».