Эксклюзив 01 февраля 2023, 23:46 «Решили стать блогерами». Директор школы в Петербурге объяснил видео с мальчиком-инвалидом Директор школы в Петербурге: дети не издевались над мальчиком-инвалидом, а снимали блог Соцсети

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Видео с «издевательствами» над ребенком-инвалидом из Санкт-Петербурга исказили, прежде чем распространить по Сети. На самом деле дети просто снимали видео, рассказала «360» директор школы, в которой все произошло. Дети хотели стать блогерами, но нарвались на реальные проблемы: теперь им поступают угрозы, а прокуратура города начала проверку.

«Ноги у вас настоящие?»

На кадрах видно, как дети подходят к ребенку-инвалиду, который играет в телефоне. Они начинают задавать ему каверзные вопросы. Один из учеников спросил у мальчика, настоящие ли у него ноги, «как вы их потеряли, вы были ветераном?» и «вы поскользнулись на растяжке и у вас ноги оторвало?» На все вопросы мальчик спокойно отвечал.

Издевательства оказались фейком

Во многих Telegram-каналах прошла информация о том, что школьник-инвалид приехал в Петербург из Донбасса. Директор учебного заведения Елена Поварова в беседе с «360» опровергла эти слухи. По ее словам, ребенок из Санкт-Петербурга.

Также Поварова отметила, что перед тем, как распространить ролик по соцсетям, его урезали, а саму историю исказили.

«Это мальчики блогерами решили стать и [записали] вот такое видео. Оно урезано полностью и забрано в Telegram. Мальчики по мозгам, конечно, получают, воспитательная работа ведется, но это не то, что фейково пишется сейчас везде в Сети», — сказала директор школы.

Pxhere

По ее словам, мальчик-инвалид общается с ребятами, которые есть на видео. Если бы над ним издевались, то за ребенка заступился бы весь класс.

«Это был задуман такой сюжет <…>. Мальчик с ними общается, его никто не гнобил, <…> его бы класс так надавал бы всем детям, кто его обижает. Об этом и речи не может быть. Это замечательный ребенок, которого невозможно гнобить», — сказала Поварова.

Реальные последствия

Она также отметила, что сейчас поступают угрозы уже тем детям, которые были на видео. Женщина добавила, что направляется в следственный комитет, чтобы решать вопрос «по поводу фейка».

Историей заинтересовалась и прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга. Правоохранители начали проверку по информации о противоправном поведении школьников в отношении ребенка-инвалида, говорится в Telegram-канале ведомства.

РИА «Новости»

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтного поведения подростков», — говорится в сообщении прокуратуры.