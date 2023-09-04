Эксклюзив 04 сентября 2023, 15:28 Выпала с младенцем из окна. О масштабах гуманитарной катастрофы последней волны эмиграции Публицист Миронова: любая семейная эмиграция осуществляется за счет женщины Unsplash

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Сотни тысяч людей уехали из России в никуда под влиянием истеричных прогнозов — после начала спецоперации на Украине в феврале 2022-го, а затем после объявления частичной мобилизации минувшей осенью. Почему мы еще не осознали всей их трагедии — в колонке публициста Анастасии Мироновой для «360».

Далее — прямая речь.

Показательная трагедия произошла вчера в Аргентине. Там «выпала» из окна женщины из Уфы, в руках у нее был младенец. Ну как выпала? То ли сама, то ли муж помог.

За границей она оказалась в сентябре прошлого года вместе с мужем — он явно бежал от мобилизации. Забеременев, поехала рожать — в Аргентине ребенку автоматически давали гражданство. Но начались струдности: ведь мало кто бежал из России надолго. Да и жизнь в Аргентине непростая: в стране инфляция, безработица, чуждый менталитет.

Пара начала ссориться: жена хотела вернуться домой, муж боялся. Итог ссоры — два тела под окном съемной квартиры. Типичная история для эмиграции последних полутора лет. Ее, эту волну эмигрантов, нам еще предстоит осмыслить как огромную гуманитарную катастрофу, особенный трагизм которой в том, что люди убежали из России по глупости.

РИА «Новости»

Тараканьи норы

В ту же Аргентину из России люди ехали, явно соблазненные ложными посулами. В стране который год отмечается рост гиперинфляции: 2020-й — 42%, 2021-й — 48,4%, 2022-й — 72,4%. На июль 2023 года годовая инфляция в Аргентине — уже 113,4%. Больше всеготам подорожали жилье и транспорт.

Между тем в Аргентину только в 2022 году с целью рождения ребенка въехали более 10 500 россиянок. Причиной стала возможность получения ребенком гражданства этой страны и постоянного вида на жительство для родителей.

Однако к концу прошлого года власти Аргентины анонсировали борьбу с родильным туризмом. Возможно, семья из Уфы уже попала под ограничения. А может, просто не выдержала испытаний: они оказались в бедной стране, которую много лет потрясают экономические и политические невзгоды.

Жизнь в Аргентине непроста даже для аргентинцев, что уж говорить о наших эмигрантах, которые вряд ли все приехали туда с блестящим испанским и востребованными дипломами. В основном это люди, которые планировали зарабатывать удаленно, но столкнулись с проблемами вывода денег.

Кто-то потерял удаленную работу из-за возвращения офисов в Россию. Кто-то просто ехал в расчете жить на накопления и столкнулся с проблемой инвестиций — элементарно в Аргентине при такой инфляции сложно даже сохранить деньги на депозите.

Буэнос-Айрес / Unsplash

Мы уже видели множество примеров неудачной эмиграции именно в Аргентинку. Так, недавно прогремела история актрисы из сериала «Ранетки»: Елена Третьякова тоже уехала в Аргентину для родов, там она с младенцем попала в тяжелую ситуацию — в арендуемой квартире оказались полчища тараканов и блох, не работали кондиционеры, в итоге она провела лето в машине, где сидела с младенцем.

Найти новую квартиру удалось нескоро, залог за тараканью нору отдали не сразу.

Под миллион

От чего бежали эти люди? Первые волны уехали на волне паники. В огромной гуманитарной катастрофе виноваты десятки лидеров мнения, которые в первые часы и дни СВО нагнетали своими прогнозами ужас. Эти ЛОМы прогнозировали третью мировую, коллапс российской экономики, голод, нищету и даже ядерный удар по Москве.

Были среди либеральных «экспертов» и такие, кто на честном глазу обещал, что за месяц-два с Россией «разберутся», в Москве введут внешнее управление, все уляжется. Их послушали внушаемые граждане с нестабильной психикой: иначе не назовешь тех, кто поверил в полную изоляцию России и удар по ней.

Вдумайтесь только, насколько растерянным и несамостоятельным должен быть человек, чтобы в час Х, убоявшись ядерного удара, бежать из ядерной державы в неядерные страны! Логики никакой, ведь если бы случилась ядерная война, то те, у кого есть ядерное оружие, били бы по тем, у кого его нет, а не наоборот.

Массовое помутнение. Очень жаль, что достоверное число россиян, рванувших из России еще весной-летом 2022 года, неизвестно. Где-то называли 700 тысяч человек. Среди них, конечно, часть имела второе гражданство или ВНЖ.

РИА «Новости»

Кто-то срочно репатриировался в Израиль. Некоторые релоцировались с офисом своей компании или получили хорошую работу в IT-компаниях. Но таких не могло быть большинство.

Основная часть сбежавших не имела обустроенного запасного аэродрома, вряд ли обладает необходимыми для успешной эмиграции компетенциями, знанием языков и связями в новой стране. Многие бежали не только без работы и планов на будущее, но и без накоплений.

Успели все потерять

Хуже дела обстояли только у тех, кто успел экстренно продать дешево квартиру, заложить машину, обменять в конце февраля 2022 года доллары по 200 рублей. Тем, кто купил первый попавшийся билет и улетел с одной сумкой, оказалось проще вернуться: было куда.

Если, конечно, не успели понаписать в интернете на уголовное дело. А вот более предприимчивые граждане, которые весной-летом 2022 года гордились тем, как ловко продали жилье и поменяли все накопления, сейчас сложнее: вернуться не к чему.

Эту эмиграцию сами эмигранты-отъезжанты любят сравнивать с Белым движением. Отличие лишь в том, что в 2022 году из страны ехали небогатые, у них не было зашитых в подкладке бриллиантов, мало кто хорошо владел хотя бы одним иностранным языком. Да и визовые правила за сто лет существенно усложнились.

Нынешней эмиграции выжить в Европе и Штатах сложнее, а факт, что отъезд бессмысленный, превращает драму в настоящую трагедию, жертв которой будет все больше в первую очередь потому, что даже хорошо устроившиеся и получившие там работу по специальности россияне не предполагали долгую эмиграцию, как и крупные компании вряд ли рассчитывали, что содержать релоцированные офисы придется так долго.

Многие удаленные офисы уже закрыли, люди остались без рабочих виз. Есть примеры, когда принимающая страна меняла правила игры: так, вдруг стала отказывать в ВНЖ Турция. Тысячи людей в прошлом году потеряли там свои накопления и не получили право проживания.

Сотни тысяч россиян только в первые месяцы СВО уехали, в основном не имея ни работы, ни планов. Кто таковые имел, успели зачастую их лишиться. В сентябре-октябре 2022 года к ним присоединились беглецы от мобилизации. И если из весенне-летней волны кто-то вернулся, убежавшие от повестки боятся наказания.

Эмиграцию всегда тащит женщина

Когда белоэмигранты бежали от верной смерти, им было легче начинать новую жизнь: они радовались тому, что просто выжили. Новая волна бежала от своих собственных квартир, скоростного интернета, привычных поликлиник, диспансеризаций, «Госуслуг», быстрой доставки и многого другого, что в России оказалось не только привычным, но и развитым лучше, чем в большинстве принимающих стран.

Недавно даже Андрей Макаревич* разразился гневным постом в адрес израильтян, у которых ничего не работает и все делается медленно. Но у Макаревича* хотя бы есть деньги и гражданство Израиля.

Скриншот из соцсетей

Жизнь тех, кто без накоплений и документов оказался в Аргентине, Армении, Грузии или Казахстане, трагична. Особенно если речь идет о семьях мужчин, бежавших от мобилизации.

В той же аргентинской вчерашней истории семья явно убежала от армии. По большому счету, жене ничего не грозило. Возможно, в Уфе у нее осталась хорошая работа, родители, квартира, дача. Эта семейная сага закончилась публичной трагедией, а сколько подобных историй не выходят в СМИ?

В соцсетях я за год встречала их много. И были даже случаи, когда жен и подруг бежавшие от мобилизации мужчины заставляли заниматься проституцией.

Запомните: любая семейная эмиграция осуществляется за счет ресурса женщины. В 1990-2000-е научно-техническая эмиграция в США, Канаду, Великобританию, репатриарции в Израиль или Германию неизменно предполагали один и тот же сценарий: муж и жена после университета едут за границу, там они делают ставку на карьеру мужа, который идет в докторантуру, а жена — сначала в няньки или баристой в кофешоп, затем — в декрет. Через десять лет мы имеем маститого ученого и няньку-официантку.

Последняя волна эмиграции отличается еще большей нагрузкой на женщин, потому что множество бездумно выехавших людей обосновались в бедных странах, где для женщин есть работа уборщицами и в секс-индустрии, а для мужчин — только в криминале.

Так как проституция в уголовном смысле менее наказуемое занятие, чем, скажем, рэкет или торговля наркотиками (в Грузии для приезжих мужчин другой занятости нет), то семьи отправляют женщин в проституцию. Притом что женщине в России, если она не распространяла в интернете проукраинскую агитацию, ничего не угрожало, да и бежавшие от мобилизации мужчины большей часть вряд ли бы получили повестки.

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Болеть возвращаются домой

Продавшие российское жилье, обменявшие свои сбережения по невыгодному курсу, эти люди ехали из страны на несколько месяцев, в итоге живут уже полтора года в Европе или Штатах, кто-то переехал в дешевые азиатские страны.

Судя по публикациям, все, кто мог, потихоньку возвращаются. К этому подталкивают в том числе хронические болезни. В соцсети X (бывший Twitter) опять же часто видим истории возвращения даже политических активистов: они быстро поняли, что Россия не рухнет, но боялись вернуться из-за агрессивной проукраинской своей позиции, тут дело даже не в уголовных рисках, а в том, что перед соседями и родней стыдно. А ну-ка, попробуй вернись в общество, если призывал его бомбить? Тянули до последнего, теперь возвращаются лечить запущенный псориаз, астму, есть среди возвратившихся и онкобольные.

Но вернуться смогли те, у кого в России осталось жилье или нет детей — так можно начать жизнь сначала, без работы, квартиры, накоплений. А если дети?

Уроки онлайн вместо физмата

Самая больная тема — дети. Вывезенные малыши еще имеют шанс адаптироваться в новой стране. Да, они, скорее всего, пойдут в школу в плохом районе, их круг общения составят обитатели дешевых кварталов. Но школьники постарше, за исключением детей из самых состоятельных семей, эмигрировавших без потери в социальном статусе и круге общения, платят за ошибки родителей образованием.

Увы, но в соцсетях уже есть тысячи примеров, когда детей забирали из хороших столичных школ, из лицеев в российских мегаполисах и увозили в релокацию в Турцию, Армению, Грузию.. Там детей ожидали в лучшем случае школы в неблагополучных районах. В худшем — онлайн-обучение. Увы, но типичная история обывателя-релоканта: забрали детей из физматшколы за пару месяцев до ОГЭ, поселили в центре Тбилиси, в школу не устроили, к осени крошечные удаленные заработки выводить из России стало непросто, пришлось переехать в дешевое жилье, дети грузинского не знают, их прикрепляют к школе в Москве или Новосибирске и переводят на семейное обучение, в рамках которого мама-пиарщик и папа-инвестор якобы учат старшеклассника наукам, а на самом деле сажают его за онлайн-уроки.

Не знаю, правда или нет, но слышала, что был такой ребенок даже в Бауманской инженерной школе. Что его ждет? Ничего.

Первого сентября наши дети пошли в школы, сегодня по всей стране первые занятия. Минимум у двоих моих близких знакомых в классах у детей есть одноклассники, которые начали учебный год на семейной форме, сидя один в Ташкенте, другой в Белграде. В России они учились в профильных столичных лицеях.

А помните историю бывшего сотрудника Первого канала Марины Овсянниковой, которая бежала из России с 11-летней дочерью? У Овсянниковой есть еще сын-подросток, он остался в России и не захотел уезжать.

Раньше дети ходили в хорошие московские школы, их отец тоже работал на телевидении, в RT, девочку была готова взять гимназия при МГУ. Овсянникова с дочерью живет во Франции, лично Макрон предоставил ей убежище. Но вряд ли ребенок там продолжает хорошее образование.

Другой пример — семья композитора Дмитрия Курляндского и его жены Анастасии Родионовой — оба бежали из России, продав московскую квартиру. Во Франции родители получили убежище, хотя в России муж работал в Электротеатре Станиславского за госденьги, а жена писала в модный журнал «Москвичмаг», никакой опасности для них не было. Но бежали.

Двоих старших детей от предыдущего брака Анастасии, по слухам, вывезли по турвизам и не спрашивая у их отца разрешение на ПМЖ во Франции. В Москве дети ходили в престижные школы, жили в хорошей квартире. Теперь они учат французский, родители получают пособия как беженцы и живут на вырученные от продажи квартиры деньги. Нетрудно угадать, сколь различна судьба детей московского модного композитора и детей беженцев во Франции.

При этом Курляндский и Родионова что-то все же в Европе делают: читают непонятно кому лекции, устраивают художественные инсталляции, их опекает международный фонд. И то не видно радости в глазах.

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Мрак это и есть мрак

Поводов радоваться мало. У нас есть пример венской волны эмиграции. Кто не хочет копаться в новейшей истории, достаточно почитать Довлатова или Лимонова: на одного поэта Бродского, опекаемого Алексом Либерманом, пришлись десятки тысяч интеллигентов, ставших в эмиграции таксистами.

О них мы знаем, что они работали тяжело и пошли в такси. Принято считать, что их дети достигли успеха: стали риелторам, стоматологами и даже юристами. Однако в СССР эти дети учились в престижных школах, обучались искусствам, языкам, их родители были крепкой элитой.

То же сейчас. С поправкой на в разы усилившуюся конкуренцию в западном мире, огромную миграцию и нехватку ресурсов.

Сегодняшние эмигранты, которые не смогли до сих пор вернуться в Россию из-за потерянного имущества или страха уголовного преследования, попали в куда более тяжелые условия, а их дети будут обречены на плохое образование и потерю социального статуса. Это ждет всех без исключения эмигрантов 2022 года, кроме нескольких процентов наиболее обеспеченных и профессионально состоявшихся. Вероятно, сколько-то отъезжантов-релокантов в ближайший год еще вернутся, их дети будут нагонять бывших одноклассников, как-то выкручиваться с ЕГЭ, ведь некоторых забрали из России накануне окончания одиннадцатого класса.

Но в целом можно предположить, что почти все, кто мог, уже вернулись, натерпевшись за границей. Те, кто остался, уже будут жить там.

Это самая трагическая волна эмиграции, которая в изгнании не сможет даже устроиться в такси, потому что работа таксиста сегодня дефицитна и в благополучных странах, а эмигранты в основном осели в бедных, где для них никакой работы нет.

Предыдущая волна эмиграции — так называемая Болотная, начала и середины 2010-х, уже несколько лет как демонстрирует кризис, депрессии. Среди той волны было много гражданских и ЛГБТ-активистов. Их от нынешних беглецов отличает подготовленность: они уезжали не спонтанно, успевали продать жилье, найти работу. Но даже их постигло разочарование: среди публичных историй такого бегства мало успешных, в основном люди растворились в бедности.

Нынешних эмигрантов ждет мрак. Нужно все называть своими словами: если ты продал дешево жилье и уже его прожил в Берлине или Париже, если обсчитался с обменом накоплений, если забрал ребенка из физматлицея и теперь учишь по видеосвязи, сидя с ним в дешевой квартирке бандитского пригорода Тбилиси, Еревана, Буэнос-Айреса и даже Парижа, если у тебя обострились хронические болезни, а вернуться некуда и страшно, то это именно мрак.

Сколько людей из собственной глупости и внушаемости обрекли себя и своих детей на мрачное будущее — мне кажется, нам бы стоило точно это выяснить. Уверена, что счет не вернувшихся может до сих пор идти на сотни тысяч. И это настоящая гуманитарная катастрофа.

* Музыкант Андрей Макаревич объявлен в России иностранным агентом