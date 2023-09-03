Мир 03 сентября 2023, 21:51 Россиянка с грудным ребенком выпала из окна в Аргентине Baza: в Аргентине погибла приехавшая на роды россиянка flickr.com

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В Аргентине погибла россиянка, приехавшая в страну на роды. Полиция подозревает ее мужа в причастности к убийству. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, осенью 2022 года жительница Уфы уехала из России вместе со своим мужем. Сначала пара жила в Грузии, потом в Турции. После того, как женщина забеременела, семья отправилась на роды в Аргентину.

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После родов женщина захотела вернуться в Россию, но ее муж был против. Между супругами начались ссоры. После одной из ссор женщина выпала из окна вместе с грудным ребенком. Местные полицейские проверяют версию о причастности к гибели россиянки ее мужа.

По словам мужчины, у его жены была послеродовая депрессия. Однако родственники погибшей заявили, что незадолго до смерти женщина жаловалась на своего мужа.

В августе туристка из России стала жертвой ДТП в Абхазии. По дороге к высокогорному озеру Рица машина с девушкой перевернулась и вылетела на обочину. В результате аварии пострадали еще четыре человека.