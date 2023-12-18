Эксклюзив 18 декабря 2023, 15:22 Большой среднеазиатский блеф. О кризисе мигрантов и страшилках НАТО Публицист Миронова: американцы не будут кормить таджиков, узбеков, киргизов Andrey Pronin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Ситуация с мигрантами снова во всех новостях. В Москве она напали на полицейских, отбивая своего товарища. В Челябинске суд впервые лишил мигрантов приобретенного российского гражданства — за уклонение от воинского учета. Следственный комитет вовсе выступил с инициативой проработать правовую сторону денатурализации, то есть лишения приобретенного гражданства за тяжкие и особо тяжкие преступления. Все это привело к тому, что россияне вновь обсуждают целесообразность столь радушного приема приезжих. Публицист Анастасия Миронова в колонке для «360» рассказала, уйдет ли Средняя Азия к американцам, если мы перестанем ее задабривать.

Далее — прямая речь.

Обычно сторонники ввоза трудовой силы приводят два аргумента. Первый — экономический. Считается, что в России нехватка рабочих рук. Хотя при этом у нас колоссальное число собственных граждан с низкой квалификацией не могут найти работу.

Второй аргумент — геополитический. Часто приходится слышать, будто бы Россия должна принимать мигрантов и заботиться об их общем настрое, так как иначе власти их стран отвернутся от нашего государства и повернутся, стало быть, к американцам. Об это аргументе и хотелось бы сегодня поговорить.

«Лягут под НАТО»

Итак, в России распространено мнение, будто, принимая мигрантов и их семьи, мы зарабатываем лояльность Средней Азии, конкретно — руководства трех государств: Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Вроде как стабильность элит в этой стране зависит от возможностей прокормить на стороне «лишние» рты. Страны, действительно, бедные, деньги, которые их трудовые эмигранты высылают из России, составляют существенную часть ВВП.

Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Так, в прошлом году из России в Узбекистан отправили более 14 миллиардов долларов (почти ⅙ ВВП), в Киргизию — около трех миллиардов долларов (почти треть ВВП ). Данные по Таджикистану российская сторона не публикует, но в 2021 году это было 1,8 миллиарда долларов. В 2023-м этот показатель вряд ли меньше 2,5 миллиарда долларов, то есть четверть ВВП страны.

Очевидно, что в случае резкого выдворения из России хотя бы половины мигрантов — уроженцев перечисленных стран, их ждут тяжелые экономические последствия, которые быстро перерастут в политические: помимо обвала ВВП, странам — донорам миграции будет не справиться с миллионами незанятых молодых мужчин.

В связи со всем этим мы часто слышим, будто, если мы начнем «расстраивать» руководство этих стран и сворачивать объемы трудовой иммиграции, их руководство «ляжет под НАТО».

А вот мне, собственно, непонятно, почему мы должны бояться их расстраивать, а не они нас? Ну пускай ложатся под Америку. Пример Грузии, а теперь и Украины, разве еще не отвадил от соблазна там полежать? Тем более если речь о маленьких и бедных государствах. Судьбы грузин и украинцев стали большим антипримером. Я не думаю, что в ближайшие годы кому-то придет в голову их повторить.

Да и поведение США что с Грузией, что с Украиной не добавит маленьким странам энтузиазма равняться на НАТО. Прямо сейчас мы все видим, что Киев, годами дразнивший Москву в интересах НАТО, остался с нами один на один. Неужели Ташкент или Душанбе захотят пойти по этому пути?

Никакие таджики, узбеки, киргизы не «лягут под НАТО», им это невыгодно и страшно. Ну, допустим, таджиков возьмут в НАТО…

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

А если и лягут, ничего для нас ужасного не будет. Ну, допустим, мы прикроем иммиграцию из Таджикистана — Душанбе начнет обсуждать с США военную базу. И что? Что дальше? Мы на западе окружены НАТО. Петербург в кольце стран НАТО уже почти два десятка лет. Я пишу этот текст, сидя в кольце стран НАТО. И что? Кто-то верит, что НАТО тут дернется? Или пойдет захватывать Сибирь?

О том, что Прибалтика не верит, что НАТО за нее воевать будет, я уже писала. Более того, не только экс-советские балтийские страны в это не верят, но и куда большие, например Польша.

Что уж совсем интересно, договоры стран Восточной Европы с Североатлантическим альянсом не предусматривают полного и моментального включения НАТО в конфликт при нападении на эти маленькие страны. Премьер Эстонии когда-то ведь честно сказала: условия членства ее страны в НАТО предполагают, что альянс начнет вступаться за маленькую страну не раньше, чем через 60 дней после возможной атаки на нее, и вправе разворачивать, то есть начинать действия по освобождению Эстонии, в течение последующих 120 дней.

Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

Таджикский блеф

Давайте говорить прямо: порой действия властей стран — доноров миграции похожи на выторговывание благ. Таджикистан, Узбекистан, в меньшей степени — Киргизия будто бы торгуются с нами, рядятся. «А не то мы пойдем к американцам». Да пожалуйста!

Если порядок с миграцией нельзя навести потому, что баи (богатый скотовод или землевладелец в Средней Азии) всякий раз угрожают развернуться к американцам, так пускай. Таджикистан, как и Армения, вообще с нами не граничит. «Они перекроют нам важные пути!» Интересно, пути куда перекроет нам Таджикистан? К афганцам?

Душанбе / Xinhua / Global Look Press

Да не надо там никого кормить, задабривать ресурсами. Они никуда не денутся. Таджикистан сам боится оказаться наедине с Афганистаном, потому что именно Россия помогает сдерживать шквал наркотиков и просачивание талибов в Таджикистан — как в рамках двусторонних соглашений, так и в пределах ОДКБ.

Без России Таджикистан захлебнется в наркотиках и радикальном исламе.

Когда русские заставы ушли с Пянджа в 90-е, таджикская Гражданская война в считаные недели превратилась в противостояние наркокартелей, про граждан, вовчиков, юрчиков забыли. Я в Таджикистане была, у меня муж был — русский, заставший там войну, хорошо знаю о страхе самих таджиков перед тем, что будет, если уйдет Россия.

Это у нас они сидят в метро развалившись и включают свои песни на телефоне, а там у всех страх, что Россия уйдет и вновь начнется беспредел: свободно пойдут через границу наркотики, местные поля мафия распашет под мак. Роман «Заххок» Владимира Медведева почитайте.

Tajik Presidential Press Service / XinHua / Global Look Press

Хватит сюсюкать!

Конечно, Таджикистан очень боится, что Россия не даст таджикам зарабатывать и слать на родину деньги. Президент республики Эмомали Рахмон знает, что случится, если отсюда перестанут высылать деньги.

Внутри Таджикистана не на что будет население прокормить, а в США лишние рты не заберут.

Так что все это сказки для каких-то уж очень наивных слушателей — о том, что надо задабривать Среднюю Азию и держать у себя их мигрантов, кормить семьями, иначе де их будут кормить американцы. Да весь мир уже увидел, что американцы никого не кормят!

Разбираться надо: недовольство мигрантами в России большое, работы именно для низкоквалифицированных наших сограждан мало, у нас есть уже регионы, где целые направления бизнеса в значительной степени контролируют мигранты — местному жителю просто не устроиться в иных городах водителем или на овощебазу. Это учителей и финансовых аналитиков нам не хватает, а кто может только лопату держать или на складе работать, тот в России очень часто без работы.

И безработные у нас есть, и прекариат, который перебивается окказиональными заработками. Когда в Иванове на кирпичном заводе работают мигранты, а ивановцы ездят в Москву отстаивать вахту охранниками в супермаркете и жить в бытовке, это ненормально. И нет никаких политических причин рассюсюкивать с троицей доноров миграции.

Мало того, что это несправедливо, так еще сопровождается постоянными стычками мигрантов с местным населением. И часто результат стычек таков: россияне меж собой жалуются, что Москва боится обидеть страна Средней Азии — вдруг они от нас уйдут.

Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / Global Look Press

Никуда они не денутся! Не ровен час, сами к нам попросятся, когда произойдет естественная смена постсоветских их элит и кланов. Потому что поймут: в России у населения, что называется, кончилось понимание патерналистской политики, проявляемой родиной в отношении чужих стран, а без нее их ничего не ждет.

Мы Средней Азии — все, они нам — шантаж и блеф длиною в 30 лет? Сколько можно? Никакие американцы кормить таджиков, узбеков, киргизов не будут. Смело можно и нужно наводить с миграцией порядок, исходя из интересов населения своей страны, а не соседних.