Эксклюзив 13 марта 2023, 15:26 Честь умереть первыми. На каких условиях маленькие страны дружат с НАТО Публицист Миронова: НАТО не будет спасать маленькие страны, входящие в альянс Unsplash

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Мы всегда думаем, будто, упади одна ракета на землю любого государства — члена Североатлантического альянса, и нас в ответ сотрут в порошок. Но правила НАТО такого не предусматривают. Об этом публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Шведы, поляки, литовцы, эстонцы, финны пустили в свое пространство американский бомбардировщик B-52H тренировать ядерный удар по России. В расчете на что? Каков их интерес в случае потенциального противостояния? Зачем они позволяют американцам тренироваться, если при ударе реальном Россия наверняка собьет самолет с ядерными боеголовками над их головами?

Интерес маленьких стран в их дружбе с НАТО не очень понятен. Мало кто из обывателей в принципе задумывается, на каких условиях эти крошечные государства приятельствуют с американской военной машиной. А условия прозрачные и до жути честные: подписанные с альянсом договоры де-факто не предусматривают прямого участия армий больших стран — членов НАТО в защите маленьких от такого же большого агрессора. В чем же их выгода?

Сбивать будут. Над кем?

Возьмем гипотетическую попытку нанести ядерный удар по России силами стратегического бомбардировщика B-52H. Этот самолет может нести от четырех (не меньше) до 20 ракет AGM-86B ALCM с ядерными боеголовками. Вариант первый: Россия определяет, что на ударную позицию выходит не тренировочный борт, а загруженный, и сбивает его — либо с помощью истребителя, либо средствами ПВО.

Итог: самолет с ядерными зарядами рассыпается в воздухе в труху. При детонации боеголовок (менее вероятный сценарий) полному заражению подвергаются крошечные страны, допустившие старт бомбардировщика со своих территорий. Второй сценарий, более вероятный: боеголовки не детонируют, но рассыпаются, ветер разносит радиоактивные веществе на сотни километров вокруг — вновь заражены маленькие страны.

Вариант другой: Россия сбивает ракеты уже после пуска. Тут следует пояснить, что российская ядерная доктрина, которая предусматривает ответ всей мощью ядерного арсенала на любой ядерный удар по нашей стране, никак не исключает перехвата ракет с боеголовками. Более того, нанесение ответного удара силами сдерживания и перехват ракет, выпущенных бомбардировщиком, находятся в ведении разных войск, и в условиях, когда на принятие решений остаются секунды, каждый из этих войск будет принимать его самостоятельно в соответствии со своими инструкциями.

Что, если не бред?

Значит, скорее всего, при реальном ударе по России силами бомбардировщика ракеты будут перехватываться. Москва имеет технические возможности это сделать. Таким образом, перехвачены они будут опять же над маленькими странами. И вновь гадание: сдетонируют боеголовки или нет.

При детонации полной загрузки бомбардировщика фатально будут заражены 100% территорий таких стран, как Эстония, Латвия, Литва, или — не фатально, некоторый процент живых организмов в этих странах погибнет непосредственно от ядерных взрывов. Также на большей части Финляндии и Швеции жизни не останется или она будет угнетена на долгие годы вперед. Санкт-Петербург тоже пострадает. Но, в отличие от Эстонии, петербуржцы живут в большой стране, нам есть куда бежать. А эстонцы побегут, видимо, в Португалию.

Американский бомбардировщик Boeing B-52H с оружием, 2006 год / Википедия

То же касается сценария нанесения удара из центральной части Европы: пострадают те, над кем собьют загруженный стратегический бомбардировщик. Над Германией? Значит, будет выхолощена минимум треть ее территорий. Собьют над Украиной? Что ж, этого только Украине не хватало.

Между прочим, не забывайте, что военная пресса много лет пишет о том, что и Россия, и США разрабатывали планы о применении ядерных боеголовок и на ракетах-перехватчиках. Судя по всему, пока общественность достоверно не знает, есть такие ракеты на вооружении наших стран или нет. Если они есть, то это неприятная новость для маленьких друзей НАТО, ведь предполагается, что работать эти ракеты будут над ними.

И не забывайте о ракетах с собственной энергетической установкой «Буревестник», способной нести ядерный боезаряд и патрулировать небо вечно. С 2020 года никто из официальных лиц Пентагона ни разу не заявил, что точно знает, прошел «Буревестник» испытания или нет.

Зато ряд западных медиа в этом году опубликовали информацию Минобороны о том, что «Буревестник» существует и уже производится. Вот, например, публикация из Болгарии. Вечная ракета с собственной ядерной боеголовкой, которая гипотетически может сбивать объекты над малыми соседними странами, их, видимо, не пугает.

Не Армагеддон, а единичный инцидент

В прессе этих самых маленьких стран до недавнего времени регулярно обсуждали варианты ядерного Армагеддона. Например, любили размышлять об этом те же эстонцы. И неизменно приходили к тому, что при эскалации конфликтов Россия и США нанесут друг по другу серию уничтожающих ударов, а маленькие неядерные страны будут заражены только из-за ветра.

Реальность может оказаться другой. Например, Россия и США могут обойтись одним ядерным инцидентом: скажем, B-52 запускает удар по России, Россия перехватывает его в узком бутылочном горле Финского залива между Эстонией и Финляндией. После чего все, перепугавшись, успокаиваются, решив, что уничтожать друг друга не надо. Петербуржцы частично уезжают вглубь России, а эстонцы с 90% финнов пьют йод и строят новые онкоцентры. А если «Буревестник» существует, строить может оказаться некому.

При допущении попытки США нанести по России удар с бомбардировщика такой вариант развития событий куда более вероятен, чем сценарий, при котором наши страны взаимно и навсегда уничтожают друг друга. Зачем, если можно померяться силами над Польшей или Финляндией?

Они послали к нам боеголовки, мы их сбили, показав, что умеем это делать, если полякам совсем не повезет, они над своими головами увидят в действии ракету «Буревестник». Американцы в итоге на ближайшие 80 лет снова угомонятся, никто не пострадает, кроме стран, над которыми произойдет инцидент.

Объяснять, что Россия и может, и постарается не допустить инцидент на свою территорию, кажется, никому не надо. Тут все понятно. А вот послушать европейцев, которые продолжают позволять Соединенным Штатам Америки такие тренировки, хотелось бы. Они сами свою выгоду как объясняют?

РИА «Новости»

Никто не обещал умирать за Эстонию

У американцев сейчас, согласно открытым источникам, в Европе ядерное оружие размещено на базах Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции. Россия имеет технические возможности сбивать ракеты, пускаемые с этих баз, еще в полете над европейскими странами. Ну, или, скажем так, у нас наибольшие в мире шансы попытаться это сделать. И все об этом прекрасно знают.

А если допустить, что у России есть ракеты ПВО с ядерным боезарядом, то судьба стран, над которыми произойдет перехват, печальна. В общем, при любом раскладе первыми страдают маленькие государства, над которыми собьют ракеты или бомбардировщики.

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс» и бронеавтомобили «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ» / РИА «Новости»

Зачем они подписываются на такой риск? Поверхностный ответ кажется простым: потому что верят, будто ядерные державы станут их защищать в случае агрессии других больших держав. Для этого, как нам говорят, маленькие государства вступают в НАТО.

Меж тем сам договор с альянсом в реальности не предусматривает, чтобы блок воевал за эти маленькие страны. Эстонский премьер-министр Кая Каллас в прошлом году рассказала, что по плану НАТО и условиям договора с альянсом балтийские страны должны продержаться под возможным натиском противника 180 дней, прежде чем альянс развернет полный план освобождения.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас / РИА «Новости»

Эстония в НАТО вступила якобы для защиты от России. Следовательно, она подписала соглашение, которое обязывает Таллин ровно полгода в одиночку противостоять Москве. При этом у Эстонии со Швецией и Финляндией, которые так и не подписали соглашение с НАТО, есть союзный договор о предоставлении им военной помощи, который предполагает, что Эстония, как часть альянса, поможет этим странам в случае их военного конфликта с… видимо, с Россией.

То есть через Эстонию к шведам и финнам пойдут войска НАТО и вооружение. Так что, согласно подписанным договорам, Эстония должна воевать за соседей, а не они за Эстонию!

И поляков будут спасать эстонцы

В Польше еще менее выгодные условия вступления в НАТО, там де-факто вообще не предусмотрено гарантированное полномасштабное освобождение страны от возможного захватчика. Вот так: договор как бы есть, но гарантированной помощи нет, альянс предусматривает долгую процедуру согласования бюджетов для военной помощи Польше.

Фактически поляки состоят в НАТО на условии украинцев: помощь оружием, консультациями, обучением, инструкторами, все — с согласования законодательных властей стран-участниц. Следовательно, при атаке на Польшу неведомых сил конгресс США может еще и запретить слать ей помощь: скажет, пускай эстонцы помогают, они тоже члены альянса! Взамен Польша располагает на своей территории американские военные объекты, которые могут стать нашими военными целями.

Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2021 на Яворовском полигоне во Львовской области / РИА «Новости»

Мало кто вообще в курсе, на каких условиях эти страны подписывали соглашения с альянсом. В представлении обывателя при первом же падении ракеты на территорию члена НАТО нас сразу сотрут в порошок. На самом деле Эстонии, Латвии, Литве, к примеру, предлагается продержаться полгода самим. Польше вовсе на бумаге обещаны, можно сказать, только слова поддержки.

Для большинства новых членов блока соглашение — просто выгодная сдача в аренду своих территорий и закабаление своей экономики ради американского военпрома. Выгоды есть для местных элит — в виде разных преференций, теневых благ, перспектив теплых кресел в каком-нибудь фонде или Еврокомиссии, может, даже в виде откатов от той же американской военки.

РИА «Новости»

Собрались в рай за дядю Сэма

Поляки рвут жилы сейчас, наращивая вооружение, не потому, что боятся России. Я, хорошо зная эту страну, их язык, местных жителей, пожив среди поляков, уже писала, что польские обыватели сильнее боятся немецкой экспансии, чем российской агрессии.

Более того, народ в массе своей не только не верит в нападение России, он не считает, что НАТО реально будет за Польшу воевать. Да у поляков и бумага соответствующая имеется о вступлении в альянс, в которой сказано: нет, никакие Джоны не придут, если что.

Это не предусмотрено. Джон не будет умирать за Збышка. Но Збышка заставляют жилы рвать, дабы он накупил западного оружия и обложился базами американских бомбардировщиков, из-за которых Польша в час икс будет заражена быстрее России.

И, уверяю вас, в Польше люди прекрасно понимают, что, случись неприятность, Москва и Вашингтон предпочтут провести ядерный конфликт на территории какой-нибудь другой страны, подальше от своих границ. Например, на территории Польши.

Митинг в Вене / РИА «Новости»

Поляки при этом все понимают. Просто там вот такая власть. В нашем положении есть много преимуществ: нас тут так и сяк за 20 лет крутили, но, по крайней мере, никто не говорил, что мы все как один должны быть готовы умереть, чтобы американцы успели себя защитить. А там именно на таких условиях с США дружат.

Россиян считают военизированной нацией. Смеются, будто мы сошли с ума на почве военного патриотизма. Но мы хотя бы раздраконились на почве защиты самих себя. Смеялись когда-то над словами Кремля о том, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай. Сейчас уже не очень смешно: в рай не хочется, но если уж, то мы туда попадем за себя, свои просчеты и ошибки, а не за дядю Сэма.

Куда горше жить, как нашим соседям, по принципу «дайте грошик, а мы, если надо, умрем за вас первыми».