Эксклюзив 30 августа 2023, 10:09 Новые правила для юных безбилетников в поездах ввели для их защиты Хаминский: новые правила для «зайцев» в поездах обеспечат безопасность детей РИА «Новости»

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Проводники, контролеры и другие люди, связанные с перевозками на железной дороге, с 1 сентября не имеют права просто так высаживать не достигших 16-летнего возраста «зайцев» из поездов дальнего следования. Их обяжут передавать молодых безбилетников в руки полиции. «360» поговорил с экспертами и выяснил, почему нововведение пойдет на пользу детям.

В общении с полицией нет ничего плохого

Правила вызвали бурную реакцию в обществе, некоторые эксперты даже предложили ввести возрастную градацию. Они считают, что дети восьми и 15 лет в схожих ситуациях могут получить психологические травмы разной степени воздействия и последствий.

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Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев объяснил, что новый порядок стал логичным продолжением подобного запрета для водителей и кондукторов автобусов.

«В самом общении с полицейскими ничего, что может произвести психологический шок, нет. Напротив, именно полиция будет гарантировать защиту ребенка и его прав в этой ситуации. Важно сохранить жизнь и здоровье детей», — сказал он.

Парламентарий напомнил о случаях, когда маленьких пассажиров высаживали на мороз.

«Что же до моральной стороны вопроса, то когда взрослый выбрасывает ребенка посреди степи из-за пары десятков или сотен рублей, мы видим, что мораль работает не слишком эффективно. Значит, нужен закон», — подчеркнул депутат.

Цель нововведения — защита детей

Нововведение прокомментировал «360» и юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, в большинстве случаев дети ездят «зайцами» не потому, что не хотят купить билет, а потому что на него нет денег. В итоге несовершеннолетние зачастую оказываются высаженными в незнакомом районе. Водители, контролеры и кондукторы отказываются понимать, какому риску подвергают жизнь и здоровье ребенка.

Новые правила перевозки пассажиров на железных дорогах, на мой взгляд, наоборот, имеют цель обеспечить безопасность наших несовершеннолетних сограждан. Во-первых, инициативная высадка, после которой ребенок или подросток может оказаться в незнакомом месте один без опеки взрослых, теперь исключена. Александр Хаминский руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области

Еще один плюс — полиция теперь будет разбираться в случаях, когда человек в силу возраста не может находиться в конкретном месте без сопровождения взрослых. Стражи порядка обязаны доставить детей и подростков в отделение, где они смогут дождаться родственников.

​Многие люди, критикуя вводимую систему, не задумываются о том, по каким причинам несовершеннолетние могли оказаться в поезде одни и без проездных документов. К сожалению, в обществе имеют место такие явления, как безнадзорность и бродяжничество», — добавил эксперт.

Он отметил, что дети из-за конфликта с семьей или друзьями иногда сбегают из дома.

«И тогда их жизни, здоровью и половой неприкосновенности будет грозить реальная опасность, — подчеркнул юрист.

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По статистике, в России каждый год уходят из дома десятки тысяч несовершеннолетних, многие из которых затем пропадают без вести или погибают.

Во избежание таких трагедий с 1999 года в стране действует Федеральный закон «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Этим правовым актом как раз и установлены права сотрудников полиции по выявлению, профилактике и недопущению безнадзорности, беспризорности и условий для антиобщественного поведения и совершения разного рода правонарушений. Именно полицейские должны искать родителей или законных представителей детей и подростков и передавать их из рук в руки.

По мнению руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области, новые правила направлены на реализацию госполитики в области защиты детства и обеспечение безопасности подрастающего поколения.

«Закон устанавливает порядок профилактики безнадзорности и правонарушений для несовершеннолетних, то есть лиц, не достигших 18-летнего возраста, а новые правила устанавливают иной возрастной ценз — 16 лет. Считаю, что в этой части правила необходимо гармонизировать с законодательством», — заключил эксперт.

Ранее компания РЖД рассказала о новых правилах, которые будут действовать для пассажиров поездов дальнего следования в России с 1 сентября 2023 года.