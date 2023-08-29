РЖД раскрыли новые правила в поездах дальнего следования с 1 сентября | 360°

Транспорт 29 августа 2023, 15:35 РЖД раскрыли новые правила в поездах дальнего следования с 1 сентября Новые правила в поездах дальнего следования будут действовать в РФ с сентября РИА «Новости»

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Пассажиры поездов дальнего следования в России теперь должны будут соблюдать новые правила, которые вступят в силу с 1 сентября 2023 года. В частности, с осени нельзя будет отказываться проходить осмотр на вокзале. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Рассказываем об изменениях в правилах перевозок пассажиров. <...> В них учтены пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров», — заявили представители компании.

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Пассажиры будут проходить досмотр на вокзале в рамках положения об обязанности соблюдать транспортную безопасность. Тех, кто этого не сделает, не пустят в поезд.

При этом людям можно будет использовать свидетельство о рождении и паспорт для приобретения билета еще 90 дней после истечения их срока действия. А вот играть на инструментах или использовать «средства звукоусиления» в вагонах будет нельзя. Исключение — слуховые аппараты и наушники.

Маленьких по размеру собак можно перевозить без контейнеров или клетки, только следуя правилам для крупных животных. Они должны оставаться на полу отдельного купе, с поводком, в наморднике и под присмотром хозяина.

Также в РЖД заявили, что человек сможет переоформить себе билет, если его поезд отменили. Раньше пассажиру в таком случае возвращали деньги.