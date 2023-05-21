Общество 21 мая 2023, 13:47 (обновлено: 21 мая 2023, 15:06) Никогда не останавливаться. Основательница косметического производства Ольга Смыслова поделилась формулой успеха Основательница компании «ПрофКосметик» Смыслова рассказала историю создания своего бизнеса Телеканал «360»

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Предприниматель из Подмосковья Ольга Смыслова всегда хотела превратить химию в дело жизни. Она прошла длинный путь до того, как создала собственное производство — компанию «ПрофКосметик». Бизнесвумен поделилась своей историей и секретами достижений в программе «Формула успеха».

Стала химиком вопреки желанию матери

Ольга росла в Воскресенске, который называли городом химиков. Почти все его жители работали на химзаводе, в том числе и мать Смысловой. Женщина всю жизнь трудилась начальником лаборатории, но хотела, чтобы дочь нашла другое призвание.

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«У меня мама вообще мечтала, чтобы я была главным бухгалтером», — вспомнила предприниматель.

Детство бизнесвумен пришлось на непростые 1990-е годы. Ольга занималась танцами, но бросила их, потому что у семьи не было возможности купить костюм. Финансовые трудности замотивировали героиню «Формулы успеха» на свершения в будущем. Жительница Подмосковья всегда говорила, что вырастет и добьется, чтобы у ее детей было все, чего не хватало ей.

Профессия бухгалтера, о которой мечтала мать Смысловой, очень ценилась в те годы, но Ольга все равно решила связать жизнь с химией. В Воскресенске открылась специализированная школа, делавшая акцент на химии, и будущая бизнесвумен перешла туда после девятого класса. Затем она поступила в Политехнический институт и окончила его.

Начали с одного котла

После института будущий предприниматель долго работала на больших производствах, набираясь опыта. За 10 лет уроженка Воскресенска поднялась с цехового технолога до главного технолога крупного предприятия.

Телеканал «360»

Муж Ольги Евгений предложил ей открыть собственное дело. Супруги долго копили деньги, чтобы не брать кредиты на бизнес. Они начали производство с одного котла и с одного разливочного аппарата, потихоньку нарабатывали клиентов. По словам основательницы компании, добиться цели ей помог труд, а не везение.

Мне не повезло, я к этому шла очень долгими, трудными шагами Ольга Смыслова

В 2021 году бизнесвумен и ее муж открыли без партнеров контрактную площадку в Воскресенске. Косметические бренды, у которых нет своего производства, заказывают выпуск продукции у таких организаций.

Первого клиента жительница Подмосковья нашла благодаря другой компании. По словам Ольги, в регионе не так много контрактных площадок, поэтому все друг друга знают. Когда крупное производство не смогло выполнить маленький заказ, взяться за него предложили ее фирме. Постепенно сарафанное радио помогло бизнесу наработать клиентскую базу.

«Мы даже до сих пор не сделали свой сайт, потому что люди нас знают и так», — обратила внимание предприниматель.

Поначалу компания работала в минус, потому что приходилось оплачивать аренду, а заказчик был всего один, причем небольшой. В непростой период муж Смысловой продолжал трудиться водителем в снабжении на крупном заводе, а она параллельно со своим бизнесом помогала запускать проекты крупным площадкам.

«Грубо говоря, все, что в „Ашане“ стоит, наверное, 50% — это мой продукт», — поделилась достижениями Ольга.

Сколько денег нужно на бизнес?

Чтобы открыть контрактное производство косметики, достаточно 500 тысяч рублей, сообщила предприниматель. Однако главное в этом деле — знания, которые нельзя получить из книг. По словам Смысловой, чтобы прийти к успеху, создатель такой площадки должен сам узнать все с нуля и изучить подробности.

«Можно иметь и 50 миллионов, отбухать какой-то завод, в этом ничего не понимать, и оно просто загнется», — подчеркнула бизнесвумен.

Муж сам варил кремы

Если бы не Евгений, ее бизнес не существовал бы, потому что некоторые моменты может решить только мужчина, поделилась Ольга. При этом ее супруг не имеет отношения к химии. Зато он знает все по механической части от болтика до пружинки. Компания Смысловой даже не брала в штат механиков — если что-то случится с производственным оборудованием, ее муж сам все починит и запустит. Особенно Евгений помог жене на начальном этапе.

«Так как я личность творческая, я больше была в разъездах, помогая другим. Производством занимался Евгений», — рассказала основательница «ПрофКосметик».

Супруг бизнесвумен даже сам варил кремы по ее рецептурам, поскольку у нее не хватало на это время. После он сам фасовал и развозил продукцию.

Поддержка от других женщин

Телеканал «360»

Заниматься собственным делом Ольге помогает и поддержка женского сообщества. Предприниматель активно участвует в деятельности Московского регионального отделения Союза женщин России.

Мы общаемся, и девчонки помогают именно мне в том, что они меня постоянно на движуху забирают к себе. Мне приятно с ними встречаться и просто чувствовать себя женщиной, потому что они все такие элегантные Ольга Смыслова

По словам создательницы косметического производства, Московское региональное отделение Союза женщин России устраивает огромное количество мастермайндов, сессий и других мероприятий. Они помогают обрести полезные для бизнеса знакомства.

В 2022 году Ольга часто посещала события, организованные Московским региональным отделением Союза женщин России. Благодаря этому бизнесвумен и ее коллеги поучаствовали в международном конкурсе, заняли первое место по Воскресенску и второе по Москве. На мероприятиях было много женщин из разных городов, не только из Подмосковья, обратила внимание предприниматель.

Смыслова отметила, что некоторые девушки будто всю жизнь стояли на сцене, но к ней это не относится. Она стесняется массового скопления людей и не умеет подавать себя перед публикой, призналась основательница компании. По мнению Ольги, женское сообщество как раз поможет ей изменить ситуацию.

«Мне нужно больше раскрывать себя», — подчеркнула предприниматель.

Идти напролом

Смыслова поделилась своей формулой успеха. Мечты всегда материализуются, поэтому если веришь во что-то, обязательно этого добьешься, заверила бизнесвумен.

«Формула успеха — это просто. Нужно идти к своей цели всегда и никогда не останавливаться. Если ты наметил цель по жизни, ты должен идти и все — напролом», — заключила Ольга.

«Формула успеха» — это проект о женщинах, которые доказали, что нет непреодолимых препятствий. Все выпуски передачи можно посмотреть на RuTube.