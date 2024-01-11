Эксклюзив 11 января 2024, 14:19 «Никакой лояльности». Екатеринбуржца с пятилетней дочкой выгнали из поезда на мороз Екатеринбуржец Евгений подаст в суд за то, что его с ребенком выгнали из поезда

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Екатеринбуржца Евгения с пятилетней дочкой выгнали из поезда Приобье — Екатеринбург на мороз. Мужчина рассказал «360», что с собой у него не было бумажного паспорта, но он показал документ через сайт «Госуслуги». Приложение можно использовать вместо паспорта на транспорте, но начальницу поезда это не убедило.

Мужчина рассказал, что до этого ему пришлось ехать на «Ласточке» — там он также показал паспорта через госуслуги, никаких проблем не возникло. Однако неприятная ситуация развернулась в поезде из Приобья в Екатеринбург.

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«Проводник из другого вагона нас встретил и указал, куда идти. Мы вошли в вагон, поднялись в купе. Начал с ребенка шарфик снимать, варежки, шапку, и проводник пришел. Он попросил билет электронный — я ему показал, показал паспорт на госуслугах, документы оригинальные бумажные на ребенка», — рассказал о случившемся собеседник.

По словам мужчины, проводник попросил оригинал паспорта и у него. Когда пассажир объяснил, что документа с собой нет, проводник сообщил, что уточнит информацию у начальника поезда.

«Пришла начальник поезда Ксения. Я начал ей объяснять, что оставил документы в машине в Екатеринбурге, но они есть в электронном виде. Она наотрез отказалась смотреть в смартфоне и на билеты, и на паспорт. Сказала уходить», — поделился Евгений.

Начальница поезда заявила, что пассажир не поедет в этом поезде. Екатеринбуржец тоже не собирался отправлять на мороз ребенка. Мужчина признался, что буквально умолял женщину не выгонять их, говорил, что закроется с дочерью в купе и не будет никуда выходить. Начался скандал, начальница поезда вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов также начали выдворять отца с ребенком из теплого вагона. Объяснения о том, что мужчина из другого города, добирался к станции на такси, слушать никто не стал.

«Никакой лояльности не было. Я включил камеру», — рассказал он.

Но полицейские были непреклонны. Как только мужчина с дочерью оказались на улице, проводник закрыл двери вагона, поезд тронулся. Евгения встретила начальница станции, ее возмутило, что отца с ребенком сняли с поезда.

«Начальница станции начала нам помогать. В общем, она все это решила, можно было уже выехать, но оказалось поздно. Поезд отошел далеко, его было не догнать. <…> Мы на такси уехали обратно в город Североуральск, через день купили билеты рейсовый автобус. <…> Я буду обращаться к юристам и подавать в суд», — заключил собеседник.

Ранее с поезда в Читу сняли мать с двумя сыновьями. По пути всей семье стало плохо, у женщины и детей поднялась температура, их отравили в больницу. С пассажиркой также была семимесячная дочь, но девочка потеряла сознание и скончалась.