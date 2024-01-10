10 января 2024, 08:54
Состояние снятых с поезда в Читу женщины и детей стабилизировалось
Минздрав: состояние снятых с поезда в Читу женщины и детей стабильное
Женщина и двое детей, которых сняли с поезда Москва — Чита из-за болезни, находятся в стабильном состоянии. Об этом РЕН ТВ сообщили в Минздраве региона.
«Им оказывается необходимая медицинская помощь в одной из клиник Пермского края», — передали в министерстве.
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Женщина возвращалась из столицы домой в Омск с семимесячной дочерью и двумя сыновьями. По пути им всем стало плохо, поднялась температура.
К поезду на станции Кунгур Пермского края вызвали медиков, но спасти младенца, который к тому времени потерял сознание, не удалось. Девочка умерла, ее мать и братьев госпитализировали. Полиция проводит проверку.
Ранее аллергия на холод убила трехлетнего ребенка в Ленобласти. Бабушка и дедушка взяли внука с собой на улицу, а после возвращения домой мать заметила, что он не дышит.
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