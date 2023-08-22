Эксклюзив 22 августа 2023, 16:21 «Никаких рисков». Россия не ощутит ухода с рынка препарата «Зепатир» от гепатита С Врач Вознесенский: в России есть препараты от гепатита С эффективнее «Зепатира» Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Американский фармацевтический производитель MSD сообщил Росздравнадзору, что прекратит поставки в Россию «Зепатира» — препарата для лечения гепатита C. Однако это никак не отразится на пациентах, рассказал «360» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

«Я вообще никаких рисков не вижу по одной простой причине: помимо этого препарата, у нас есть большой спектр других, вполне сопоставимых, а может быть, даже более эффективных, которые позволяют вылечить хронический гепатит С с вероятностью 97%», — сказал эксперт.

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Собеседник «360» объяснил, что есть препараты, которые поставляются по параллельному или «серому» импорту, а также те, что производят в России.

«Несколько схем, вполне альтернативных, у нас имеется. Поэтому говорить о том, что случилось хоть что-то, выбивающее из колеи, на мой взгляд, не совсем корректно», — отметил он.

Аналоги, которые производят фармацевтические компании в России, могут быть менее эффективными, но они вполне сопоставимы, подчеркнул врач. Самая современная терапия хронического гепатита С основана на препаратах прямого противовирусного действия, заключил он.

Росздравнадзор получил письмо о прекращении поставок препарата «Зепатир». Однако, как стало известно RT, это решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году.