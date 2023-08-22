Здоровье 22 августа 2023, 13:11 Росздравнадзор подтвердил приостановку поставок лекарства «Зепатир» для больных гепатитом Росздравнадзор: отказ MSD ввозить «Зепатир» не скажется на поставках 2024 года Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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Американская фармацевтическая компания MSD объявила, что прекратит поставлять в Россию препарат для больных гепатитом С под названием «Зепатир». Росздравнадзор заверил ТАСС, что это не скажется на импорте 2024 года.

«Письмо прислали 7 июля 2023 года. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата [„Зепатир“], запланированные в 2024 году», — сказали в пресс-службе.

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Минздрав предупредил федеральные медучреждения о прекращении поставок «Зепатира» На него приходилась пятая часть госзакупок препаратов от гепатита С. Действующими веществами препарата являются гразопревир и элбасвир, патент на него продолжит действовать на территории России до 2030 года, сообщил RT. По информации Минпромторга, несколько местных компаний занялись разработкой воспроизведенного на его основе лекарства.

В начале 2023 года из аптек пропал «Тамоксифен» для лечения рака молочной железы и других онкозаболеваний, сообщили «Известия». Альянс фармацевтических ассоциаций подтвердил, что сначала ушли из оборота импортные лекарства, затем отечественные аналоги.