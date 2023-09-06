Эксклюзив 06 сентября 2023, 13:41 «Ничего страшного». Россиян успокоили после новости о возможном дефиците устриц Глава Рыбной ассоциации Фомин: Приморье поставляет на рынок 50-60% устриц Freepik

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В СМИ появилась информация о том, что москвичи могут на три года остаться без устриц. Причиной тому стала гибель моллюсков в Приморском крае. Директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал «360», действительно ли ситуация коснется жителей столицы.

Информация о риске дефицита морепродукта появилась в Telegram-канале «Новости Москвы». Авторы материала сообщили, что обрушившиеся на Приморье ливни сделали морскую воду менее соленой, из-за чего начали гибнуть моллюски.

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По мнению Фомина, пока непонятно, насколько природный катаклизм отразился на объемах производства устриц.

«Пока речь идет о единичных сигналах. Затронет ли это в целом все Приморье, пока неизвестно. Но даже если это действительно так, то в Приморье производят примерно 50-60% устриц. Остальное производство — в Черном море, в том числе в Крыму», — отметил эксперт.

Что касается внутреннего рынка, то потребление данного морепродукта в России составляет в среднем одну устрицу на человека в год, объяснил эксперт.

«Если даже не удастся один год съесть одну устрицу в среднем одну человеку — я думаю, ничего страшного. <…> Это не тот продукт, который стоит сильного внимания. Бывают природные катаклизмы, к сожалению, человек от этого не застрахован», — подчеркнул Фомин.

Он добавил, что рыб сложившаяся ситуация не коснулась, поскольку они обитают на больших глубинах.

Употребление морепродуктов поможет легче пережить осенний период, заявила диетолог Елена Соломатина. Такая пища содержит хром, необходимый для доставки глюкозы в клетки организма.