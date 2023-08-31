31 августа 2023, 11:54
Диетолог Соломатина посоветовала осенью есть морепродукты и финики
Продукты с содержанием хрома помогут проще и легче пережить осенний период. Микроэлемент содержится в морепродуктах, финиках и какао, сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru.
По словам специалиста, с наступлением осени у многих людей ухудшается общее самочувствие и увеличивается нагрузка. Поддержать организм в этот период способен хром, который доставит глюкозу в клетки.
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Диетолог посоветовала использовать только натуральный какао-порошок и не добавлять в напиток молоко с сахаром, сообщил сайт kp.ru.
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