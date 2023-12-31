Эксклюзив 31 декабря 2023, 14:07 «Несколько важных нюансов». Врач объяснил, как перепады температуры влияют на здоровье Врач Водовозов: люди с хроническими болезнями более чувствительны к смене погоды Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360tv в

Резкое похолодание ожидается в столичном регионе. Медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов объяснил «360», как смена погоды влияет на здоровье и для кого это наиболее опасно.

На кого влияет смена погоды

«Здесь есть несколько важных нюансов. Дело в том, что да, действительно, на погоду мы реагируем, но не совсем так, как принято считать», — отметил специалист.

Реклама

Больше всего люди чувствительны к изменению количества кислорода и воды в воздухе. Когда влаги становится больше или меньше, это могут почувствовать люди с уже имеющимися фоновыми патологиями. То же самое касается кислорода.

«Если, например, у человека ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, либо какая-то еще другая сердечно-сосудистая патология, то он будет чувствовать даже небольшие изменения по содержанию кислорода в воздухе», — объяснил врач.

Количество кислорода в воздухе уменьшается при резком потеплении, поэтому такое явление люди переносят хуже, чем похолодание. С другой стороны, во время снижения температуры уменьшается количество водяного пара в воздухе.

Это означает, что хуже себя будут чувствовать люди с хроническими заболеваниями легочной системы, то есть те, для кого важно, чтобы воздух был влажным. Это люди с бронхиальной астмой, с хронической обструктивной болезнью легких, с другими заболеваниями. Алексей Водовозов врач

Других выраженных влияний смены погоды на здоровье человека выявить не удалось. Существует так называемая барометрическая головная боль, она присуща людям с очень характерной патологией. Но в таком случае мигрень провоцируют сразу несколько отягощающих факторов.

«И плюс это люди все-таки генетически предрасположенные. У них уже имеется мигрень, и в качестве триггера может выступать в том числе некий погодный фактор. Например, резкие перепады давления. Для абсолютного подавляющего большинства остальных людей, если особенно они не читают прогнозы, чаще всего все обходится незамеченным и без каких-либо больших проблем», — добавил врач.

Нужно обращаться к врачам

Еще один важный нюанс — зачастую люди списывают на погоду плохое самочувствие и не обращаются к специалистам. Но такие симптомы, как головная боль или высокое давление, ни в коем случае нельзя игнорировать.

«Нужно искать настоящую причину, а не погоду, то есть либо проходить обследование, либо обращаться к доктору, чтобы вовремя назначать медикаментозную коррекцию, потому что с огромным количеством патологий на сегодня мы можем справляться на самом деле при помощи модификации образа жизни, при помощи раннего приема некоторых медикаментов», — заключил Водовозов.

Уже сегодня в Подмосковье начнется похолодание. Морозы продержатся все новогодние каникулы, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха составит около 20 градусов ниже ноля.