Эксклюзив 31 декабря 2023, 12:34 «Никаким плюсом уже не пахнет». Аномальный мороз придет в Подмосковье в Новый год Синоптик Шувалов предупредил о резком похолодании в преддверии Нового года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Уже сегодня в Московской области начнется похолодание. Ветер в северной части региона сменился на северо-восточный, из-за чего температура начала снижаться, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Так что в новогоднюю ночь будет весьма серьезный мороз, и никаким плюсом уже не пахнет. Будет порядка 10-15 градусов мороза», — предупредил синоптик.

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Очень холодной будет и вся следующая неделя. Отклонение от нормы составит практически 15 градусов — столбики термометров покажут около -20. Такая температура продержится практически все новогодние каникулы. Тенденция на повышение и слабый снег ожидаются лишь 7-8 января.

«Сегодня и завтра тенденция к понижению температуры во второй половине дня. Она пойдет исключительно аномальным ходом, не повышение, а именно понижение, понижение резкое, неприятное, сопровождаемое ледяным ветром. И первый холодный день ждать 1 января. Температура от 14 до 19 градусов практически повсеместно по всему Подмосковью», — подчеркнул специалист.

Погода не будет отличаться по отдельным округам, разве что на один-два градуса, добавил синоптик. Сильного ветра не ожидается, но он все равно усугубит ощущение холода, которое ждет жителей Подмосковья сегодня, завтра и все новогодние каникулы, заключил Шувалов.

В канун Нового года в Москве также ожидается изменчивая погода. После полудня 31 декабря на смену оттепели придет резкое похолодание. Дороги покроет гололедица, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.