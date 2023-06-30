Эксклюзив 30 июня 2023, 14:09 «Нельзя потерять сильный телеком». Россиянам объяснили, почему без роста тарифов на сотовую связь не обойтись Аналитик Муртазин: рост тарифов на сотовую связь неизбежен, ведь надо поддерживать сети piqsels

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Правительство может разрешить рост тарифов мобильных операторов более чем на 5% выше инфляции. Связь в России сейчас сравнительно дешевая, и без повышения цен не обойтись, иначе операторы не смогут не только развивать, но и поддерживать сети, пояснил «360» владелец, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он пояснил: за счет ценовых войн, проходивших в прошлом, связь в России «очень недорогая, если не сказать экстремально дешевая». За последние 10 лет цены внутри страны, в том числе на коммунальные услуги, кардинально менялись — в отличие от цен на связь.

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Аналитик отметил, что семья из двух взрослых людей в Москве может платить за связь 155 рублей. До 30% абонентов в столице платят 200 с небольшим рублей. Это фактически даром. Даже человек, живущий на МРОТ, способен позволить себе качественную связь без ограничений.

«На сегодняшний день операторы скованы по рукам и ногам тем, что связь почему-то считается социальной функцией. Коммерческие компании должны за свой счет строить огромные сети, поддерживать их — и при этом ничего не зарабатывают, не имеют возможности инвестировать будущее. Поэтому у нас сегодня нет сетей 5G: у оператора просто не было денег на то, чтобы быстро их запустить. Поэтому поднимать цены нужно, но постепенно», — считает Муртазин.

По его мнению, поднимать цены сразу для всех бессмысленно: есть абоненты, которые уже платят достаточно много, например 600–800 рублей, а есть те, кто в крупных городах платит от 100 до 200 рублей и пользуется безлимитными услугами. Цены нужно менять для последних, считает собеседник канала.

Операторы связи как козлы отпущения

«За счет этого мы как минимум год-полтора спокойно проживем, будем инвестировать в поддержание сетей, но не развитие. Если же мы хотим, чтобы телеком развивался, цены должны вырасти минимум на треть. Но государство против этого, поэтому рост цен будет в районе 10–15% в год», — продолжил он.

По мнению Муртазина, инициативу примут — и что государство увидело то, о чем в индустрии говорили уже два года: выросла стоимость электричества, труда, инфраструктуры, оборудования (условно, базовая станция стоила миллион долларов, сейчас — полтора), поэтому рост тарифов неизбежен. При этом, скорее всего, он вызовет у россиян недовольство.

«Выплескивать пар на повышение ЖКХ, на повышение стоимости электричества никто у нас не привык, но если оператор меняет на 10% стоимость связи раз в несколько лет, то есть вы платили 200 рублей, а начинаете платить 220, то это „катастрофа“. Человек приходит в дикую ярость, начинают писать, что это воровство, грабеж, на сэкономленные деньги семья могла питаться год. Доходит до фарса», — заметил Эльдар Муртазин.

Главная задача для России в этой сфере — «не потерять сильный телеком», подчеркнул он.

«Если мы его потеряем, то мы лишимся кучи сервисов: это доставка еды, это удобное такси, это безопасность. Они просто будут намного дороже», — заключил аналитик.