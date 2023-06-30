Деньги 30 июня 2023, 06:33 Операторы сотовой связи в России потребовали поднять потолок роста тарифов «Коммерсант»: мобильные операторы заявили о необходимости ежегодно повышать тарифы выше 5% Freepik

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Крупнейшие мобильные операторы России на встрече в правительстве потребовали разрешить каждый год повышать тарифы более чем на 5% выше инфляции. Они пожаловались на затраты при модернизации сетей, сообщил «Коммерсант».

Изменение политики в части регулирования цен на связь обсудили на сессии о развитии отрасли 20 июня. Представители крупных мобильных операторов пожаловались на закредитованность, социальную нагрузку и большие вложения в модернизацию сетей, а также слишком низкий потолок повышения тарифов — ФАС и Минцифры выпустили рекомендацию не превышать уровня годовой инфляции. Компании попросили поднять эту планку на 5% выше инфляции.

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В Минцифры заявили, что требования обоснованы — у операторов действительно большая финансовая нагрузка. Однако тарифы стоит повышать только при соблюдении списка условий, например, сделать это плавно и поэтапно, оставить дифференцированный подход для доступности услуг связи всем слоям населения, зафиксировать обязательства по модернизации сетей.

В 2022 году ФАС привлекал нескольких операторов связи к ответственности за необоснованное повышение цен. Например, МТС и «Мегафон».