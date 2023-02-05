Общество 05 февраля 2023, 18:04 Еще один ребенок стал жертвой домашних родов. Недоверие к врачам не повод для рисков Главврач Какучая: домашние роды могут привести к смерти и ребенка, и матери РИА «Новости»

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Жительница Крыма пренебрегла официальной медициной и решила рожать на дому под контролем йога-доулы без медицинского образования. Но чуда не произошло — ребенок умер. Недоверие к врачам порой фатально и зачастую неоправданно. При желании экспериментировать с процессом родов лучше заранее позаботиться о «подушке безопасности».

Крымчанка ждала второго ребенка, уточнил Telegram-канал «112». На поздних сроках беременности она познакомилась с сообществом «Доулы», которое вело йога-курсы. Женщине рассказывали про домашние роды без медицинской помощи.

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Вспомнив негативный опыт появления на свет первого ребенка, 32-летняя жительница Крыма решила не ложиться в больницу. В качестве помощницы она наняла доулу из сообщества.

Роды проходили с осложнениями. Младенец погиб, задохнувшись в родовых путях. Инструктор по йоге, которая должна была помочь женщине, скрылась. А матери теперь грозит тюрьма: в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю заявили, что против нее возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Неоправданный риск

Главный врач Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая в беседе с «360» заметила, что домашние роды — огромный, ничем не оправданный риск, который может стоить жизни и матери, и ребенку.

«Домашние роды могут привести к летальному исходу для ребенка и для матери. Существуют острые состояния при родах, которые в домашних условиях невозможно купировать, нужны условия родильного дома», — подчеркнула она.

Истории, когда все проходит хорошо, женщины не устают передавать друг другу и пересказывать с новыми подробностями в Сети. Трагические случаи, сказала Какучая, замалчивают. И их большинство.

Бывают кровотечения, отслойки плаценты, разрывы матки. Бывает, что ребенок застревает в родовых путях и эта доула ничего не может сделать, потому что у нее нет для этого соответствующих навыков и квалификации. Нино Какучая главврач Московской академической клиники ЭКО

«Акушерка, имеющая среднее медобразование, не может сделать каких-то вещей, которые умеет делать квалифицированный врач — акушер-гинеколог с опытом. Но в домашних условиях даже специалист оказывается бессилен, потому что нет необходимого оборудования, приборов и инструментов», — пояснила Какучая.

Вызывать скорую, а не доулу

По статистике, на рубеже XIX–XX веков младенческая смертность уносила жизни более четверти младенцев. Современная медицина материнскую и младенческую смертность в условиях стационара свела практически к нулю. Единичные случаи гибели плода — это чрезвычайная ситуация, в которой медики тщательно разбираются.

РИА «Новости»

«Женщины, которые осознанно идут на риск и рожают дома, должны понимать: если что-то пойдет не так (роды тянутся долго, ребенок перестает шевелиться, затяжные боли, падение давления, потеря сознания и другое), надо всегда вызывать скорую помощь, а не надеяться на доулу», — посоветовала врач.

Об опасности домашних родов, по ее словам, необходимо говорить роженицам. И возможно, этому бы помогли СМИ.

«Есть школы будущих мам, женщины ходят к врачам с самых первых дней беременности. А роженицы, которые отказываются от традиционной медицины, даже не наблюдаются у гинеколога. Мы о них ничего не знаем», — заключила Нино Какучая.

За смерть младенца ответит мать

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев пояснил «360», что отвечать перед законом за смерть младенца будет не доула, а безответственная мать.

РИА «Новости»

«Так как доула не имеет медицинского образования, не работает в медучреждении, привлечь ее к уголовной ответственности не представляется возможным. <…> Вся ответственность ложится на мать, которая приняла решение рожать дома», — счел юрист.

Он обратил внимание, что инструктор по йоге понесла бы ответственность только в том случае, если бы совершала какие-то медицинские манипуляции.

«К сожалению, у нас принудительно госпитализировать человека очень сложно», — резюмировал Воробьев, имея в виду женщин, которые отказываются ехать в роддом.

РИА «Новости»

Возможно, отказ от родов в больничной палате — это одно из следствий депрессии беременных. Сами того не осознавая, они начинают искать альтернативные варианты: роды в воде, приглашение многочисленных родственников и доулы, которые призваны сохранить психологический настрой роженицы на оптимальном уровне.

План Б

Основатель проекта Do love, доула Татьяна Копылова допустила, что у крымчанки были веские причины остаться дома в родах. Женщина, обратила она внимание в разговоре с «360», все же рожала не впервые.

Женщины выбирают домашние роды лишь потому, что у них был предыдущий опыт родов не очень положительный и они столкнулись с акушерской агрессией. Возможно, врачи грубо с ней обращались, игнорировали ее просьбы <…> или тянули до последнего. Татьяна Копылова основатель проекта Do love, доула

Отказываясь от роддома, добавила доула, будущие матери должны оценить все риски и иметь определенную «подушку безопасности». Например, на родах в квартире должна присутствовать акушерка с медицинским образованием, а под окном — стоять реанимобиль. Необходим женщине и багаж знаний о физиологии родов.

РИА «Новости»

«У нее должен быть всегда план Б. <…> Она знает, где ближайший роддом, сколько до него ехать, могут ли ее с партнером принять по полису ОМС», — добавила Копылова.

Некоторые женщины, заметила основатель проекта Do love, не хотят покидать свой дом именно потому, что считают необходимым присутствие партнера на родах. Не во всех медучреждениях им предоставляют такую возможность.

Копылова призналась, что не сопровождает домашние роды, но у нее есть знакомые, которые этим занимаются. Повитухи в сложных случаях могут запросто бросить роженицу.

«Некоторые могут сказать, мол, все, меня здесь нет и не было. Я знаю такие истории. Если у женщины вдруг открывается кровотечение, акушерка собирает вещи и говорит, чтобы вызывали скорую помощь», — привела пример доула.

Копылова отметила, что была свидетельницей родов в роддоме, которые хорошо начинались, но закончились кесаревым сечением. В другой раз у женщины после родов без медицинских вмешательств вдруг открылось кровотечение, которое не могли остановить в течение часа.

«При родах в медучреждении гораздо больше возможностей помочь маме и младенцу», — заключила она.