Происшествия 04 февраля 2023, 20:52 Домашние роды под контролем инструктора по йоге привели к смерти ребенка в Крыму Ребенок умер во время домашних родов под контролем инструктора по йоге в Крыму Unsplash

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Жительница Крыма решила рожать на дому под контролем доулы — компаньонки без медицинского образования, которая работает инструктором по йоге. Ребенок умер, а 32-летней матери грозит тюремное заключение, сообщил Telegram-канал «112».

Женщина готовилась ко вторым родам. В декабре 2022 года она познакомилась с доулами. Они не имели нужного медицинского образования и работали инструкторами по йоге, рассказывая, как можно рожать дома без помощи врачей.

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Жительница Крыма договорилась с одним тренером о помощи. Инструктор по йоге приехала к ней домой и сопровождала ее во время родовой деятельности. Но сами роды проходили с осложнениями. В результате ребенок умер. Смерть младенца наступила из-за удушения в родовых путях.

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За причинение смерти по неосторожности матери грозит тюремный срок. О начале уголовного дела в публикации не сообщили. Правоохранители ищут «домашнюю акушерку».

Профессор философии из Норвегии Анна Смайдор выступила с идеей в качестве суррогатных матерей использовать женщин, чей мозг умер. Профессор Владислав Корсак в беседе с «360» назвал такое предложение аморальным.