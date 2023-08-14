Эксклюзив 14 августа 2023, 11:20 Налоги, коды ОКВЭД и другие сложности. Как законно работать блогером в России Юрист Русяев объяснил правила законного блогинга в России Unsplash

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Блогинг могут приравнять к экономической деятельности в России. Инициативу об этом поддержали Минцифры и Росстандарт. О том, как быть блогером и при этом оставаться в поле закона, пока отдельный пакет законопроектов и нормативных актов еще не принят, в комментарии «360» объяснил юрист Илья Русяев.

В настоящее время деятельность блогеров в России регулируют федеральные законы «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе», напомнил эксперт.

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Блогеры должны соблюдать определенные ограничения и требования, такие как правда, достоверность информации и запрет на распространение экстремистского контента или призывы к насилию. Обязательной является также маркировка интернет-рекламы.

Налоги для блогеров

Кроме того, чтобы не нарушать законодательство, блогер должен платить налог с прибыли, полученной от ведения блога.

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«Для этого ему необходимо выбрать организационно-правовую форму для работы. Как правило, это выбор между индивидуальным предпринимателем и самозанятостью. В некоторых случаях возможен вариант создания ООО», — уточнил Русяев.

На сегодняшний день налог на профессиональный доход — наиболее выгодный и низкий. Ставка НПД составляет 4% при получении дохода от физлиц и 6% — от юрлиц и ИП.

По мнению юриста, для индивидуальных предпринимателей самой выгодной будет упрощенная система налогообложения (УСН), составляющая 6% от доходов или 15% от доходов минус расходы.

«Но важно помнить, что данная система налогообложения подходит вам до тех пор, пока ваш доход не превышает 150-200 миллионов рублей за год», — подчеркнул Русяев.

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В случае если блогер является ИП и его доходы превышают сумму, разрешенную для УСН, или не вписываются в другие ограничения, он обязан перейти на общую систему налогообложения с более высоким его процентом.

Недавние обвинения блогеров в уклонении от уплаты налогов как раз были связаны с тем, что их высокие доходы превышали лимит УСН, но вместо того, чтобы перейти на другую систему налогообложения, блогеры выводили деньги через сторонние счета и фирмы-однодневки. Илья Русяев юрист

Как выбрать код ОКВЭД для блогера

Эксперт обратил внимание на еще один важный момент при регистрации блогера как ИП или ООО, а именно необходимость указания кода ОКВЭД. Сейчас для россиян, зарабатывающих блогингом, такой код отсутствует.

«При этом за ведение деятельности, не предусмотренной выбранным кодом ОКВЭД, можно получить штраф от пяти тысяч до 10 тысяч рублей», — напомнил Русяев.

Именно поэтому, по его словам, на законодательном уровне начали активно обсуждать пути решения этой проблемы. Пока важных изменений не произошло, юрист рекомендовал использовать общие коды в сфере массовых коммуникаций.

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«Например, 73.12 „Представление в средствах массовой информации“. Или 59.11 „Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ“», — перечислил Русяев.

Пока, по мнению юриста, это единственный верный путь, когда заработок для блогеров в рамках закона возможен, но требует соблюдения ряда правил и требований.

Об ответе Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой по поводу внесения деятельности блогеров в ОКВЭД ранее сообщили «Известия».

В Минцифры указали, что поддерживают инициативы по развитию медиаотрасли, в том числе сегмента информационных услуг, и готовы обсуждать предложение по внесению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность блогеров.

В Росстандарте также заявили, что готовы содействовать разработке проекта ведомственного акта и проекта изменений в ОКВЭД 2.