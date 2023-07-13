Общество 13 июля 2023, 16:42 Блогерство признают официальной работой Депутат Лантратова: блогерская сфера станет официальным видом экономической деятельности Freepik

Читать 360tv в

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что блогерская сфера станет признанной областью экономической деятельности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Лантратова рассказала, что встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств Максимом Перлиным.

Реклама

«Обсудили дальнейшие шаги по нашей совместной инициативе — выделению ОКВЭД для блогерской деятельности», — написала она.

Депутат уточнила, что масштаб рынка influence-маркетинга, под которым понимается продвижение товаров или услуг через инфлюенсеров или лидеров мнений, то есть не только знаменитостей, но и блогеров, достиг уже 45-50 миллиардов рублей.

По словам Лантратовой, скоро сфера, которая в России уже фактически существует, станет признанной областью экономической деятельности.

Ранее Лантратова попросила запретить заочное ветеринарное образование. Оно не позволяют готовить квалифицированных специалистов, уверена депутат, потому что они практикуются всего месяц в году.