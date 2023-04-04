Эксклюзив 04 апреля 2023, 18:18 Налог на лапы и хвост. В России предложили собирать деньги с собаководов 🐕 Депутат Госдумы Шеин: я категорически против налога на собак ru.freepik.com

Читать 360tv в

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин предложил взимать налог с владельцев собак. «360» выяснил у автора инициативы, чем он аргументирует такую идею, а также спросил экспертов и читателей, что они об этом думают.

1 Депутат Мосгордумы Игорь Бускин, автор инициативы: «Вы за 500 рублей выбросите собаку?» Далее — прямая речь. Конечно, мы все боимся массового выброса собак, но если у вас налог в год на животное будет 500 рублей, неужели вы за 500 рублей выбросите животное? Тем более что для большинства [собаководов] питомцы как члены семьи. Им делают операции [стоимостью] 70-100 тысяч рублей, кормят элитными кормами и, поверьте мне, 500 рублей в год налога (я беру в среднем) [не станут проблемой]. А сумма колоссальная в итоге будет собираться, мы сможем на муниципальные приюты эти деньги направлять. Но при этом нужно [вводить] обязательное чипирование животных, и за этим должны следить соответствующие службы [со специальными сканерами], которые тут же считывают, что это за животные, кто владелец и так далее. И штрафовать, если собака не чипирована. [А на чипе] — и история прививок, и вся медицинская карта, как у людей, в электронном виде. Налог — просто одна из мер, чтобы как-то контролировать популяцию домашних животных в Москве. Мы должны знать, сколько у нас вообще их проживает, сейчас у нас нет этого количества, потому что нет единой базы. А на основе чипирования будет организована общая база, по налогам мы будем [отслеживать общую картину]. Я же не «от балды» это говорю, у меня у [самого] четыре собаки. Кстати, в советское время тоже взимали за большие породы собак налог, когда животное проживало в квартире. Вы поднимите советские законы, там четко [обозначено] — только в сельской местности не облагались налогом домашние животные, потому что их использовали для охраны участка. Все остальные животные полностью облагались налогом. К тому же [предполагается], если из приютов люди берут животных, то [такие питомцы] не будут облагаться налогом. То есть мы, наоборот, стимулируем, чтобы у нас приюты освобождались. Unsplash

2 Депутат Госдумы Олег Шеин: «Совершенно безумная инициатива» Далее — прямая речь. Это совершенно безумная инициатива от людей, которые оторваны от реальной жизни в стране и в Москве в том числе. Прямым результатом [принятия закона о налогах для владельцев собак] будет: во-первых, нарушение этого [закона], во-вторых, адресные, как обычно, «методом случайных чисел», штрафы от налоговой. В-третьих, люди просто не захотят брать себе домой животных. Поэтому я категорически против любого разговора о налогах за то, что люди приютили собаку или кота. ru.freepik.com Сбалансированный подход [в этом вопросе] должен быть следующим — это обязательная регистрация домашних собак и обязательное чипирование. Поскольку у нас одним из источников пополнения армии бездомных животных выступают [собаки], которых выбросили, либо — применительно к частному сектору — так называемый самовыгул, когда нестерилизованная собака, причем мыслящая в категориях «свой — чужой» (у нее есть хозяин, а посторонние люди — все чужие), бегает по улицам. И вот это решение (об обязательной регистрации собак — прим. ред.) должно быть реализовано, об этом много говорят зоозащитники. Только это позволит принимать [законы] о штрафах за выброшенных животных, а человек должен нести [за это] ответственность. Но наказывать тех, кто и так несет ответственность и живое существо взял к себе домой, кормит его, ухаживает, тех, кто завел себе друга, его за это облагать налогом — это, конечно, из [серии] поступков людей, которые, мягко скажем, не симпатизируют [животным].

3 Зоозащитник Ольга Еремеева: «У меня скорее позитивное отношение» Далее — прямая речь. Очень много лет все те, кому небезразличны животные, [в частности собаки], пытаются прийти к какому-то общему знаменателю [по вопросу контроля и ответственного отношения]. Поэтому у меня скорее позитивное отношение к этой инициативе. Наверное, это будет хорошая практика с точки зрения [того, что появится] адекватный учет. Правда, не знаю, как быть с тем, что кто-то может во время введения [этого закона] кого-то выгнать на улицу, но в последующем, когда собаки будут иметь какой-то свой идентификационный номер, [что уже реализовано] в разных странах, или будут зарегистрированы на «Госуслугах» у хозяина, то ответственности, наверное, должно быть больше. РИА «Новости» Для нормальных людей, которые никого не собираются выбрасывать и прекрасно относились к животным от такой инициативы, ничего не поменяется, только, возможно, придется вносить посильную и адекватную сумму. [Но если] она идет на содержание тех же приютов [для собак] и это можно будет видеть своими глазами — что их условия жизни существенно изменятся в лучшую сторону, — то, мне кажется, любой адекватный человек, особенно у кого есть своя собака, скажет: да, это здорово. А для всех остальных, для кого [собака] как игрушка… Конечно, они, наверное, будут недовольны, потому что считают, что животное — это вещь, и они вправе распоряжаться ей на свое усмотрение. Конечно, они не захотят никакого контроля с какой-либо стороны, со стороны государства в том числе.

4 Зоозащитник, директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева: «Непонятный подход к проблеме» Далее — прямая речь. Это вообще максимально непонятный подход к проблеме, поскольку в России основная проблема — не в налогообложении собаководства, а в огромном перепроизводстве животных. Смотрите: они сейчас введут этот налог, потом [собранные средства] пойдут на содержание бездомных животных. [Получается], те, кто не выкинет питомцев, будут нести на себе бремя по содержанию бездомных животных в муниципальных приютах. Какая-то очень сложная схема. Единственное, что сейчас может решить проблему животных в нашей стране, — ограничение разведения… [Может, тогда] люди и будут платить налог, потому что животные будут ценными для них, потому что их будет мало. [Не будет ситуации], когда приюты готовы приплачивать людям, лишь бы они просто забрали у них [собак].

5 Мнение читателей Telegram-канала «360» «360» провел опрос в своем Telegram-канале среди читателей. Им задали вопрос: «Как считаете, нужен ли такой налог?» Пользователи выбирали из двух вариантов ответа: «Да, инициатива полезная и поможет улучшить инфраструктуру для собак» или «Нет. Многие владельцы не будут платить налог, а если контроль усилят, это спровоцирует недобросовестных хозяев выкинуть питомцев на улицу». Предварительные результаты опроса — в инфографике ниже. Телеканал «360»