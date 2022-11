Общество 11 ноября 2022, 21:31 Видеоигры с пропагандой ЛГБТ в России хотят запретить. Ограничения пойдут на пользу нации Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Волынец: запрет на игры логичен РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Госдуме предложили запретить распространение видеоигр, пропагандирующих нетрадиционные отношения, порнографию и жестокость. Список, в который попало множество популярных игр, уже составили. Ограничения редко кому нравятся, но должны пойти только на пользу нации.

Чего коснется запрет

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила против видеоигр, которые «пропагандируют» гомосексуальность, порнографию, жестокость и насилие. Она подготовила поправку к законопроекту об ЛГБТ, предусмотрев штрафы за нарушение новой нормы.

Реклама

Уже появился целый список игр, которые теоретически могут попасть под запрет из-за пропаганды нетрадиционных отношений. Речь идет о нескольких играх серии Assassin’s Creed и Dragon Age, Life Is Strange, The Last of Us, а также шутерах Apex Legends и Overwatch.

Реклама

Среди прочих Лантратова упомянула любимую девочками нескольких поколений игру The Sims. В ней пользователю нужно управлять персонажем, строить карьеру, дом и, как вариант, — семью. При этом разработчики предусмотрели возможность однополых пар и браков.

«У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей!» — подчеркнула она.

Лантратова отметила, что никто не будет запрещать подростку играть за персонажа противоположного пола. Речь идет именно о пропаганде нетрадиционных отношений, когда их подают как норму, нечто привлекательное.

РИА «Новости»

Ради сохранения нации

Инициатива оказалась вполне логичным продолжением уже выдвинутых идей. Ведь еще в конце октября Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроекты, которые, среди прочего, вводят полный запрет «пропаганды ЛГБТ» в России. А в начале ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей. Об этом «360» напомнила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

«Конечно же, все это ложится в единую канву. <…> Думаю, что все это логично, закономерно. И необходимо для сохранения страны, психического, психологического, духовно-нравственного здоровья наших граждан», — подчеркнула она.

По словам Волынец, подобные игры необходимо запретить полностью. Она отметила, что родители не всегда могут проконтролировать, чем именно занимается ребенок, когда играет. А все, что есть в доступе в семье, может быть доступно и ребенку.

«Любой запрет неприятен. <…> Есть недовольные запретами, это тоже естественная реакция людей, которые привыкли к какому-то определенному порядку. <…> Это то, что необходимо для сохранения нации», — отметила Волынец.

РИА «Новости»

Нужен грамотный подход

Об ограничении детского контента говорят давно, по этому поводу провели большую работу, ведь в Сети ребенок может найти информацию совсем не для детских ушей и глаз. Об этом рассказала член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, председатель региональной общественной организации «Наши дети» Ирина Боровова.

Были вопиющие случаи, когда ребенок набирал, например, «Песенка Крокодила Гены» и открывалась совершенно порнографическая история. Думаю, любой здравомыслящий родитель скажет, что это абсолютно точно надо сделать. Факты насилия и дезорганизации психики ребенка после такого рода игр были продемонстрированы. Психиатры нам дали статистику Ирина Боровова член Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества.

Другое дело, пояснила Боровова, тотальное отсеивание. Подобный подход излишен, поэтому регулировать запрет важно — чтобы под цензуру не попал позитивный контент.