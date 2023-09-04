Эксклюзив 04 сентября 2023, 17:30 «Мужская работа». Бойцы в зоне СВО совершают подвиги каждый день, но не требуют к себе внимания Писатель Прилепин заявил, что не верит в миф о посттравматическом синдроме

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Мужчины в зоне специальной военной операции ежеминутно совершают огромное количество подвигов, видоизменяя мир, но не требуют за это особого внимания к себе. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой заявил писатель Захар Прилепин.

«Мы не видим этих героев, не показывают нам их подвиги. <…> Там подвигов безумное количество в ежедневном режиме. Но мы читаем про это в газетах что ли? Девчонки видят этих парней? Нет. Но они и не просят об этом никого», — подчеркнул он.

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Мужская работа

В зоне СВО бойцы не бегают с винтовкой наперевес, отметил Прилепин. Служба — это выносливость, терпение, самоотречение, умение адаптироваться в самых сложных ситуациях, огромное количество разнообразных навыков, добавил он.

«Ты роешь себе окоп, строишь блиндаж, прячешься от обстрела, ищешь еду, снаряжаешь себя, следишь за одеждой, за здоровьем — это очень сложно. Это мужчины, мужская работа», — заявил Прилепин.

Посттравматический миф

Писатель сказал, что не верит в миф о посттравматическом синдроме, когда военные возвращаются и начинают всех бить, обижать женщин и детей. По его мнению, есть больные люди, психически неуравновешенные — и такими они были и до службы. Чаще всего ведут себя агрессивно именно те, кто был на пятой, а не на первой линии обороны.

«По-настоящему воевавшие сохраняют высокое присутствие духа. Они понимают, что слабого нельзя обидеть», — заключил публицист.

Ранее Прилепин рассказывал, что Россия может завершить специальную военную операцию всего за месяц. Для этого ей нужна ударная группировка в 350 тысяч человек.

Полную версию интервью Аксиньи Гурьяновой с Захаром Прилепиным смотрите на нашем Rutube-канале.