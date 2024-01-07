Происшествия 07 января 2024, 23:35 Российский блогер швырнул малолетнего сына в сугроб Baza: швырнувшему сына в сугроб блогеру Косенко пригрозили опекой piqsels

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Блогеру Сергею Косенко, выбросившему своего малолетнего сына в сугроб, пригрозили органами опеки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Блогер обещал, что снимет самое популярное видео, а потом опубликовал в социальных сетях ролик, на котором он держит в руках ребенка в черно-белом комбинезоне, а затем бросает его в сугроб.

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У блогера 6,9 миллиона подписчиков в соцсети. Пользователи начали писать в комментариях, что в Европе за такие действия его бы лишили родительских прав, а ребенка забрали. Некоторые усомнились в том, что блогер психически здоров, другие пригрозили органами опеки.

После того, как аудитория не оценила его перформанс, Косенко попытался оправдаться, заявив, что держал в руках куклу. Пользователи ему не поверили, отметив, что если отследить покадрово, то выяснится, что так называемая кукла и глазами моргает, и мимика в наличии.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца местного жителя Илью Иванова, которого обвинили в убийстве ребенка. Мужчина выбросил дочь из окна пятого этажа во время ссоры с женой.