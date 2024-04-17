Эксклюзив 17 апреля 2024, 19:10 Мизулина, инцелы, фемки — при чем здесь Маяковский? Писатель Беседин дал совет лидеру инцелов Поднебесному Акция в Мадриде, Испания / Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала заявление на нижегородского «лидера» движения инцелов Алексея Поднебесного. По мнению общественного деятеля, контент блогера деструктивен, он занимается преследованием девушек, угрожает им и выкладывает персональные данные в открытый доступ, а также распространяет «материалы педофильского характера». О том, как мир сходит с ума и что нужно делать для вразумления, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Мир чудесен, бесконечен и удивителен. Он включает в себя столько всего разного! Проблема в том, что очень часто среди этого разного так много бессмысленного.

Вот, например, вчера я узнал, что, оказывается, есть такое движение в России — инцелов. Да, да, вы не ослышались и не сошли с ума (это мир сходит с ума) — движение инцелов: они сбиваются в стаи из-за «невольного сексуального воздержания». По-русски это называется проще — им не дают.

Откуда я это узнал? Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, написала своего рода донос на Алексея Поднебесного. Он, как следовало из сообщения, вел за собой это самое «движение инцелов». Потом, правда, в комментарии Поднебесный от этого звания отказался.

Ясно, что этот чудак не сразу стал инцелом. Легендарный персонаж из Нижнего Новгорода сначала бросался под газонокосилки ради спасения одуванчиков, выступал с коммунистическими лозунгами, а после ходил на экомитинги и прочее.

Как итог, помыкавшись тут и там, Поднебесный отыскал шикарную нишу — он возглавил движение антифеминистов.

Ну и понеслась. Поднебесный заявлял, что шутинг в школах — это из-за того, что стрелкам не давали девушки. Проблемы в экономике — из-за того же. В общем, одни сплошные проблемы из-за того, что мужчины не имеют должного количества секса, а женщины управляют миром, согласно Поднебесному, торгуя вагинами. Называется это очень смешно и ярко — вагинокапитализм.

На самом деле ничего оригинального, кроме ярлыков, тут нет и быть не может. Все это уже 100 раз в том или ином виде озвучено и проговорено. Другой вопрос, о чем и написала Мизулина в обращении в соответствующие органы, Поднебесный занимался травлей женщин в социальных сетях, публиковал их личные данные и, что самое страшное, есть там и педофильский момент.

Вот последнее, если подтвердится, то это действительно страшно. Во всем должны разбираться соответствующие органы.

Что касается всех этих инцелов, феминисток, борцов с феминистками и прочим, то скажу следующее. К сожалению, так реальные теории превращаются в конспирологию, а реальные проблемы — в абсурд. О чем это я?

Ну, смотрите, у женщин есть масса проблем во многих странах, но то, о чем говорят попсовые антифеминистки с экранов никак не помогает женщинам жить лучше и проще. Брить подмышки или нет? Тут бы алименты получить. Действительно, есть огромные проблемы в гендерной политике, в отношениях между полами, но инцелы и прочие им подобные чудики вовсе не решают их.

Акция в Амстердаме, Нидерланды / Ana Fernandez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мир действительно сходит с ума, потому что все превращает в пародию и в пародию на пародию. Вот где ужас. Невозможно говорить всерьез, невозможно поднимать по-настоящему глобальные проблемы. Так — в качестве примера — нефтяные корпорации вливают деньги в экоактивистов, которые ходят по выставкам искусства и уродуют картины.

Результат? В общественном сознании реальные борцы за экологию и природу сливаются или даже подменяются клоунами, выливающими на полотна Ван Гога суп. Карикатура на решение проблем — вот что происходит во многих сферах.

Что касается Поднебесного, то каков современный радикальный феминизм, таков и инцел. И тем, и другим нужно в качестве наказания повторять по 40 раз на день стихотворение Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Для вразумления.

Ведь вся же их деятельность, как правило, лежит в области психиатрии, хайпа и маниакального желания славы. Беда в том, что мода у нас установилась не на думающих людей, а на фриков, не на внятный, серьезный разговор, а на стеб и ржач.

Maciej Luczniewski / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Вторая же состоит беда в том, что ненависть — даже такая, карикатурная — очень часто приводит к чудовищным последствиям, видоизменяя человека и превращая его в реального морального урода.

Но с этим, как я уже сказал, должны разбираться соответствующие органы. Трагедия в том, что умнее от этого все фемки и инцелы, вместе взятые, не станут. Тут не юридический закон нужен, а моральный — и воспитание.