17 апреля 2024, 19:10
Мизулина, инцелы, фемки — при чем здесь Маяковский?
Писатель Беседин дал совет лидеру инцелов Поднебесному
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала заявление на нижегородского «лидера» движения инцелов Алексея Поднебесного. По мнению общественного деятеля, контент блогера деструктивен, он занимается преследованием девушек, угрожает им и выкладывает персональные данные в открытый доступ, а также распространяет «материалы педофильского характера». О том, как мир сходит с ума и что нужно делать для вразумления, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».
Далее — прямая речь.
Мир чудесен, бесконечен и удивителен. Он включает в себя столько всего разного! Проблема в том, что очень часто среди этого разного так много бессмысленного.
Вот, например, вчера я узнал, что, оказывается, есть такое движение в России — инцелов. Да, да, вы не ослышались и не сошли с ума (это мир сходит с ума) — движение инцелов: они сбиваются в стаи из-за «невольного сексуального воздержания». По-русски это называется проще — им не дают.
Откуда я это узнал? Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, написала своего рода донос на Алексея Поднебесного. Он, как следовало из сообщения, вел за собой это самое «движение инцелов». Потом, правда, в комментарии Поднебесный от этого звания отказался.
Ясно, что этот чудак не сразу стал инцелом. Легендарный персонаж из Нижнего Новгорода сначала бросался под газонокосилки ради спасения одуванчиков, выступал с коммунистическими лозунгами, а после ходил на экомитинги и прочее.
Как итог, помыкавшись тут и там, Поднебесный отыскал шикарную нишу — он возглавил движение антифеминистов.
Ну и понеслась. Поднебесный заявлял, что шутинг в школах — это из-за того, что стрелкам не давали девушки. Проблемы в экономике — из-за того же. В общем, одни сплошные проблемы из-за того, что мужчины не имеют должного количества секса, а женщины управляют миром, согласно Поднебесному, торгуя вагинами. Называется это очень смешно и ярко — вагинокапитализм.
На самом деле ничего оригинального, кроме ярлыков, тут нет и быть не может. Все это уже 100 раз в том или ином виде озвучено и проговорено. Другой вопрос, о чем и написала Мизулина в обращении в соответствующие органы, Поднебесный занимался травлей женщин в социальных сетях, публиковал их личные данные и, что самое страшное, есть там и педофильский момент.
Вот последнее, если подтвердится, то это действительно страшно. Во всем должны разбираться соответствующие органы.
Что касается всех этих инцелов, феминисток, борцов с феминистками и прочим, то скажу следующее. К сожалению, так реальные теории превращаются в конспирологию, а реальные проблемы — в абсурд. О чем это я?
Ну, смотрите, у женщин есть масса проблем во многих странах, но то, о чем говорят попсовые антифеминистки с экранов никак не помогает женщинам жить лучше и проще. Брить подмышки или нет? Тут бы алименты получить. Действительно, есть огромные проблемы в гендерной политике, в отношениях между полами, но инцелы и прочие им подобные чудики вовсе не решают их.
Мир действительно сходит с ума, потому что все превращает в пародию и в пародию на пародию. Вот где ужас. Невозможно говорить всерьез, невозможно поднимать по-настоящему глобальные проблемы. Так — в качестве примера — нефтяные корпорации вливают деньги в экоактивистов, которые ходят по выставкам искусства и уродуют картины.
Результат? В общественном сознании реальные борцы за экологию и природу сливаются или даже подменяются клоунами, выливающими на полотна Ван Гога суп. Карикатура на решение проблем — вот что происходит во многих сферах.
Что касается Поднебесного, то каков современный радикальный феминизм, таков и инцел. И тем, и другим нужно в качестве наказания повторять по 40 раз на день стихотворение Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Для вразумления.
Ведь вся же их деятельность, как правило, лежит в области психиатрии, хайпа и маниакального желания славы. Беда в том, что мода у нас установилась не на думающих людей, а на фриков, не на внятный, серьезный разговор, а на стеб и ржач.
Вторая же состоит беда в том, что ненависть — даже такая, карикатурная — очень часто приводит к чудовищным последствиям, видоизменяя человека и превращая его в реального морального урода.
Но с этим, как я уже сказал, должны разбираться соответствующие органы. Трагедия в том, что умнее от этого все фемки и инцелы, вместе взятые, не станут. Тут не юридический закон нужен, а моральный — и воспитание.
Интернет
Женщины
Россия
Екатерина Мизулина
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