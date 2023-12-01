Эксклюзив 01 декабря 2023, 15:21 (обновлено: 01 декабря 2023, 16:44) «Меняется спрос». HR-специалист назвал самые высокооплачиваемые отрасли HR-специалист Лоикова указала на нехватку инженеров в России Freepik

Читать 360tv в

Темпы роста заработных плат в России замедлились, но в некоторых отраслях работодатели по-прежнему предлагают соискателям высокую оплату труда. О том, каких сотрудников пристальней всего ищут российские компании, «360» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Работодатели стали ценить стрессоустойчивых сотрудников

Лоикова подтвердила, что работодатели столкнулись с вопросом роста зарплат, особенно в производственных отраслях, выполняющих госзаказы. По ее словам, на рынке труда ощущается нехватка квалифицированных кадров, поэтому для привлечения сотрудников компании могут использовать только высокую оплату и социальные пакеты.

Реклама

«Сейчас требуются люди, которые прямо на острие находятся, они очень быстро переучиваются, находятся в процессе обучения, адаптации к изменяющейся ситуации и достаточно стрессоустойчивы», — отметила собеседница «360».

Она призналась, что работодатели в конце года стали тратиться не на корпоративы, а на психологов и сохранение морального духа коллектива. Все большую важность приобретает ментальное здоровье человека, которое напрямую влияет на работоспособность, отметила она.

«Адекватных сотрудников привлекают не только заработной платой и смотрят на какой-то опыт, но они еще хотят купить ментальное здоровье этого сотрудника, быструю гибкость, вменяемость, умение выстраивать новую стратегию в условиях стресса», — рассказала Лоикова.

Unsplash

В России не хватает инженеров

Она добавила, что высокие зарплаты работодатели платят специалистам в сфере логистики и технических производств, а также в IT-секторе.

«Рост зарплат наблюдается у инженерного персонала, и на следующий год он будет просто на пике, потому что инженеров у нас не хватает. Компании готовы покупать хороших технарей», — заключила собеседница «360».

Ранее стало известно, что в России зафиксировали пик роста зарплат, из-за скачка в экономике у бизнеса стали заканчиваться деньги на «зарплатную гонку». В то же время в ВНИИ труда Минтруда РФ обратили внимание на образовавшийся устойчивый рынок труда соискателей и высокие зарплатные предложение в некоторых областях.