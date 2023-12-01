Общество 01 декабря 2023, 11:14 Пик роста зарплат прошел в России РБК: пик роста зарплат в России прошел РИА «Новости»

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Пик роста зарплат в России прошел. По данным РБК, у бизнеса заканчиваются средства на «зарплатную гонку» из-за скачка стоимости денег в экономике.

Темп роста зарплат в России в сентябре замедлился. В годовом соотношении реальные оплаты труда — за вычетом инфляции — поднялись на 7,2%. Уровень безработицы обновил исторический минимум, составив всего 2,9%.

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«Пик роста зарплат мы прошли, и в дальнейшем, уже с октября, мы увидим его дальнейшее торможение. В лучшем случае темпы роста зарплат будут двигаться соразмерно инфляции», — рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

В НИИ труда Минтруда России уточнили, что в стране образовался устойчивый рынок труда соискателей. Повышенный спрос на специалистов наблюдается в производственных отраслях, строительстве, IТ-секторе, логистике. Там же сохраняются высокие зарплаты.

По словам профессора департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елены Варшавской, за ростом заработной платы стоит не «охота за головам» (head hunting), а «охота за руками». Предприятия нуждаются в профессионалах.