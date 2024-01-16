Общество 16 января 2024, 23:44 👨‍👩‍👧‍👦Материнский капитал значительно вырастет в 2024 году. На что его можно потратить? Материнский капитал в 2024 году будет выше 800 тысяч рублей Freepik

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С 1 февраля сумма материнского капитала ощутимо вырастет — на 7,4%. Выплату проиндексируют и тем, кто ранее ее не получал, и уже успевшим потратить «детские» деньги полностью или частично. Кто может рассчитывать на маткапитал и на что его можно потратить в 2024 году — в материале «360».

Размер маткапитала в 2024 году

С 1 февраля 2024 года размеры ряда социальных пособий проиндексируют по фактической инфляции. Особенно это заметно на такой крупной выплате, как материнский капитал. Она вырастет на 7,4%.

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Сумма маткапитала на первого ребенка после индексации составит 630 400 рублей — на 43 500 рублей больше прошлогодней. Выплата на второго ребенка достигнет 833 000 рублей, в случае, если родители не получали маткапитал за первого. Если получали, то за второго им доплатят 202 800 рублей.

Получить материнский капитал на третьего ребенка можно только в том случае, если семья не оформляла его на первых двух. Кроме того, многодетные родители могут претендовать на жилищную субсидию в размере 450 000 — ее можно использовать для погашения ипотеки.

Индексация коснется не только родителей, которые получат маткапитал в 2024 году, но и тех, кто не успел потратить выплату. А также не потративших эти деньги полностью — оставшуюся сумму увеличатна 7,4%.

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Родители и усыновители: кому положен материнский капитал?

Материнский капитал выплачивают в России с 2007 года. Изначально выплату оформляли за второго ребенка, но в 2020 году программу расширили, так что теперь ее можно получить и за первенца. В таком случае при рождении второго ребенка родители получат доплату.

Маткапитал положен россиянкам, которые родили или усыновили ребенка. Кроме того, получить его может мужчина, если воспитывает ребенка самостоятельно.

Претендовать на выплату также может и сам ребенок до 18 лет (или до 23 при условии обучения на очном отделении вуза), если его родители по каким-то причинам не смогли ее получить.

В некоторых случаях получить материнский капитал может отец без российского гражданства — если мать ребенка лишили родительских прав или она умерла.

РИА «Новости»

Жилье, образование, пенсия — на что потратить маткапитал?

Родители не могут использовать материнский капитал по своему усмотрению, закон предусматривает определенный перечень целей. Одна из них — улучшение жилищных условий.

Сумму выплаты можно использовать на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос за жилье. При этом условии ребенок становится одним из собственников приобретаемой жилплощади — это придется учитывать при обмене или продаже жилья в будущем.

Родители также могут потратить маткапитал на образование ребенка — оплатить детский сад, обучение в школе или вузе. Мать ребенка может направить средства сертификата на накопительную часть своей пенсии. При этом у нее останется возможность передумать и перенаправить средства на другие цели.

Кроме того, родители могут ежемесячно получать выплаты в счет материнского капитала. Такая возможность есть у малообеспеченных семей, доход которых меньше двух прожиточных минимумов, а второй ребенок родился после 1 января 2018 года. При таких условиях в течение трех лет семье будут ежемесячно выплачивать сумму прожиточного минимума на ребенка из средств материнского капитала.