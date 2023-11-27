Эксклюзив 27 ноября 2023, 14:56 Мальвина колет буратин Публицист Миронова: Толоконникова обрекла «оппозиционеров» на реальные сроки Armando Gallo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Генпрокуратура проверит иноагента и участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* на спонсирование Вооруженных сил Украины. В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом она призналась, как организовывала сбор денег для ВСУ, говоря, что средства пойдут на гуманитарные нужды. Как одним взмахом ресниц обречь тысячи оппозиционеров на остракизм и реальные сроки — в колонке публициста Анастасии Мироновой для «360».

Далее — прямая речь.

На днях участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом простодушно призналась, что направила на поддержку ВСУ деньги, собранные в качестве гуманитарной помощи. Более того, девушка уверена, что можно обманывать жертвователей: просить помощь на украинцев, а слать собранное для украинской армии.

Если бы пранкеры не позвонили ей под видом бывшего министра культуры Украины и под видом Зеленского, множество людей так и не узнали бы, что стали спонсорами ВСУ. Они бы считали себя честными благотворителями.

Оппозиционно настроенные граждане России до последнего обходили стороной вопрос об этичности перечисления денег на «гуманитарку» Украине. После признаний Толоконниковой* этот вопрос стал ребром. Кажется, люди, перечислявшие деньги на обогреватели, одеяла, продукты и бензин для украинцев, вдруг поняли, что делать это было не только аморально, но и опасно.

РИА «Новости»

На помощь детям Германии

Вспомните март 2022 года. Наша армия еще под Киевом, а в Рунете вовсю идут сборы на помощь украинцам. В Telegram образовалось несколько групп, которые собирали деньги для оказания помощи украинским беженцам, которые уехали из западных областей страны в Европу.

К началу апреля 2022-го, к примеру, Telegram-канал «Помогаем уехать», открытый россиянами, в том числе бывшими навальнистами, насчитывал более 90 тысяч подписчиков. Вряд ли все они были украинцы.

Bernd Thissen / dpa / Global Look Press

И это лишь один из проектов, который, кстати, вскоре загнулся из-за мутных финансовых операций: его волонтеры стали собирать деньги на свои нужды. Например, девушка по имени Люля попросилапопросила скинуться ей на макбук, чтобы ловчее помогать беженцам.

По всей стране, вероятно, десятки тысяч наших граждан, в том числе остававшихся в России, даже с некоторой гордостью сообщали о помощи украинцам. У нас были фонды, которые открыто собирали на это деньги. Так, фонд «Помощь семьям СМА» сразу после начала СВО объявил сбор на «золотой» укол от СМА Zolgensma, который обходился тогда почти в 160 миллионов рублей.

Сборы шли по всей стране. Люди открыто писали в соцсетях о том, что перечисляют разным волонтерам деньги на покупку для украинцев обогревателей, палаток, матрацев, еды…

Все они пренебрежительно отмахивались, когда их спрашивали, могут ли они себе представить, что в разгар Сталинградской битвы в СССР открыли бы сбор помощи сиротам Берлина или во время Крымской войны русские дворяне организовали бы благотворительный бал в пользу английских докеров.

Весной 2022 года в России образовался очень большой круг, в котором переводить деньги украинцам стало модно. Люди делали это, сидя в нашей стране и работая здесь!

Ana Fernandez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Степени отстраненности от убийства сограждан

На тот момент вопросы этики возникали только в контексте сборов на непосредственную военную помощь Украине и ее армии. В России, кажется, немного нашлось совсем уж откровенных предателей, который перечисляли деньги на прямую поддержку ВСУ — элементарно боялись.

Однако в эмигрантских кругах тогда началась дискуссия, кульминация которой произошла, когда бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута похвастала в Сети, что оплатила надпись на украинском снаряде: на нем написали привет Ведуты для российских солдат. Такой же снаряд, а также минимум 13 дронов купила украинской армии правнучка Чкалова Дарья Богданова.

Тогда обозначилась черта: множество эмигрантов, демонстративно поддержавших Украину, оказались согласны спонсировать лишь гражданское население воюющей с нами страны. Единицы проявили готовность поддержать ВСУ на словах или отправлять деньги в фонды, которые хотя бы опосредованно сотрудничают с украинской армией.

Тех, кто готов был покупать оружие, нашлось еще меньше, и они в эмигрантской среде стали токсичными персонами. Та же Анна Ведута вскоре удалила признание, что переводит деньги на нужды украинской армии.

Мы наблюдали, как разные люди, сделавшие ставку на противника, решали для себя, насколько далеко они хотят отстраниться от непосредственного убийства чужой армией собственных сограждан.

Покупка оружия и снарядов — это уже нулевая отстраненность. Между тем, кто покупает украинцам оружие, и украинским солдатом, стреляющим по нашей армии, одно рукопожатие. Решиться на такую форму поддержки смогли единицы.

Как правило, это люди вроде Толоконниковой* оказавшиеся на Западе без ощутимых перспектив. Как оказалось, у Толоконниковой* нет никакого гражданства, кроме российского. Ей жизненно важно купить лояльность Запада и Украины: она заявила, что была бы счастлива получить паспорт Украины. За это готова сократить дистанцию между собой и убийством своих сограждан.

Imagespace / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прослыть людоедом

Кто-то из перебежчиков был чуть более деликатен и согласился перечислять либо собирать деньги на бронежилеты, санитарные носилки, медикаменты для ВСУ. То есть формально они от убийства россиян стоят на шаг дальше, хотя на самом деле помогают выживать тем, кто стреляет по нашей армии.

Но и таких людей было немного. Как мы все видели, в основном эмигранты неохотно включаются в любые схемы сбора денег для солдат Украины. И это понятно: предателей не любят нигде. Они могли уехать из России в статусе политэмигрантов или беженцев и рассчитывать на сочувствие. Предатели, готовые стрелять по своим, вызывают отторжение везде.

Уверена, что условный Илья Пономарев*, который призывает к терактам в России, или муж Толоконниковой* Верзилов*, отправившийся в ряды ВСУ, порождают среди украинцев сильное отвращение. Потому что всем понятно, что это люди с глубоким изъяном. Такие в любые времена вызывают отторжение.

Белогвардейцы, решившие сотрудничать с Рейхом, или умерший недавно летчик Беленко, угнавший советский самолет, не становятся на новой родине героями, часто их в итоге отовсюду изгоняют — никто не хочет иметь дело с перверсией, а деятельно желать смерти собратьям — это перверсия, следствие сбоя.

В нашей эмиграции последних волн все это понимали, потому россияне со сколько-нибудь громким для Запада именем удерживались от любых перечислений в пользу ВСУ. Артисты собирали для украинцев.

Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов* продал свою медаль за 100 с лишним миллионов долларов и направил эти деньги на нужды украинских беженцев, при этом он по ясным причинам не стал переводить деньги никаким частным фондам и эмигрантским проектам, присоединяться к публичным сборам звезд, а отдал их ЮНИСЕФ.

Вероятно, Дмитрий Муратов* опасался сценария Толоконниковой*: что деньги в конечном счете попадут в ВСУ. Более того, по условиям Муратова*, его 100 миллионов ушли не на Украину, а исключительно в страны, где есть украинские беженцы (кроме России).

Это желание максимально отстраниться от убийства собственных сограждан. Боязнь прослыть каннибалом.

Сразу списком

Люди, которые передавали деньги Толоконниковой*, тоже хотели отстраниться от убийства россиян. Но не получилось.

Под легкий взмах ресниц Надежда Толоконникова* сделала, возможно, тысячи человек, перечислявших деньги на все ее проекты, спонсорами ВСУ.

Jeremy Hogan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Более того, мир увидел реальность, в которой иные эмигранты готовы пойти на что угодно ради получения для себя индульгенции.

Очевидно же, что Толоконникова* пытается купить лояльность Запада и Украины, для чего без всякого сомнения включает в спонсоры ВСУ обманутых ею людей. Чем, помимо всего прочего, подвергает их риску уголовного преследования в России.

Все, конец! Кончились красивые сборы на обогреватели и одеяла для киевлян. Отныне каждый, кто успел в соцсетях с гордостью рассказать, что перечислял деньги для помощи «рядовым» украинцам, может оказаться спонсором вражеской армии.

У вас есть такие знакомые, которые, пока ваш сын или брат воюет, слали деньги на продукты для украинцев? Что ж, теперь никто не знает, еду украинской бабушке на те средства купили или снаряд, который полетел в нашу сторону.

И неважно, какие у жертвователей были намерения. Неважно, кому эти деньги переводили: Толконниковой*, сборам под песни Гребенщикова*, Люле, помогавшей западенским беженцам, или Александру Курмышкину, собиравшему на больных детей.

По большому счету даже неважно, переводились ли деньги, как это было в случае Леонида Агутина, чья песня и афиша появилась почему-то на благотворительном концерте U for Ukraine: после признаний Толоконниковой* мы увидели, что любой сбор в пользу украинцев мог оказаться военным.

Более того, мы еще можем увидеть, как ради собственной выгоды, ради укрепления своего положения на Западе сборщики типа Толоконниковой* или ФБК** могут поделиться данными жертвователей, чтобы, к примеру, доказать свое влияние на российское общество.

Carsten Koall / dpa / Global Look Press

Вполне вероятный сценарий, когда в борьбе за очередной грант эмигранты наперегонки доказывают, кто из них более влиятелен в России, в кого американцам выгоднее вкладывать деньги, и для этого предоставляют поименный список своих сторонников и активных жертвователей, по которому в России сразу можно будет всех сажать.

Помогать противнику, когда твои собственные граждане нуждаются, это не только бессердечно и свидетельствует о глубоком социальном нездоровье жертвователя. Это еще и очень опасно, потому что противник на то и противник: он не будет распоряжаться собранными деньгами с учетом соблюдения интересов граждан воюющей страны, которыми в этом случае являются тысячи жертвователей, отправлявших из России деньги украинским бабушкам.

И я, и вы, уважаемый читатель, никогда не славший врагам ни рубля, и те, кто перечислил Украине миллионы, — мы все для них враги, с которыми не нужно считаться.

Толоконникова* это отлично показала: если вы переводили деньги украинцам, никто не будет спрашивать, переводить ли ваши 100 рублей на нужды ВСУ, обрекая вас в России на всеобщий остракизм и даже реальный срок.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Запрещенная в России экстремистская организация.