Общество 24 ноября 2023, 19:46 От танцев на амвоне до предательства. Толоконникова призналась в спонсировании ВСУ Толоконникова заявила, что хороший русский — мертвый русский Телеканал «360»

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Надежда Толоконникова* рассказала, как обманывала американцев, торговала пеплом фотографии Путина и готова верой и правдой служить Украине. Вот только беседа шла не с украинским президентом и его министром, а с российскими пранкерами, так что обещанный паспорт с трезубцем придется еще заслужить. США, кстати, тоже не торопятся давать героине Pussy Riot гражданство.

Пранкеры разыграли участницу Pussy Riot

Участница коллектива Pussy Riot Надежда Толоконникова* снова получила минуту славы: ею заинтересовалась Генпрокуратура России. Поводом стала беседа феминистки с Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым, более известными как пранкеры Лексус и Вован.

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Шутники вели беседу от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко и президента Владимира Зеленского. Толоконникова*, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, согласилась сотрудничать с новыми «друзьями» и заявила, что знает в США беглых россиян, готовых работать против своей родины.

Звезда Pussy Riot также рассказала, что уже помогала ВСУ: собирала деньги с американцев на якобы на гуманитарную помощь украинцам. Однако сама потребовала, чтобы благотворительный фонд негласно передал их военным. Сумма сборов превысила пять миллионов долларов.

Дело борьбы с Россией

Беседа Толоконниковой* с пранкерами оказалась просто неисчерпаемым кладезем цинизма и наглости. Барышня так хотела понравиться новым знакомым, что не забыла щегольнуть максимой всех русофобов «Хороший русский — мертвый русский».

Вспомнила она и бывшего мужа Петра Верзилова*, которого Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии за распространение фейков о российской армии. Он публично признал, что сражается на стороне ВСУ, занимаясь «разведывательной и логистической деятельностью».

Pussy Riot в Гарварде, 2014 год / Seamas Culligan / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывшая жена рассказала об этой деятельности подробнее: деньги удается добывать через художественные галереи. Тут удалось «подпрячь» художника Шепарда Фейри — в свое время он прославился портретом 44-го президента США Барака Обамы и плакатом «Подчиняйся».

Теперь, по словам Толоконниковой*, «ему тоже есть что терять».

Американский художник Шепард Фейри и два самые известные его работы / Викимедиа

Кроме того, Верзилов* сотрудничает с основателем Google Эриком Шмидтом: вместе они планируют открыть на Украине завод по производству дронов. А вот участницу Pussy Riot в компанию не берут из-за «радиоактивности» — российского гражданства.

Ее экс-муж имеет еще канадский паспорт, так что к нему не придираются.

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова*, освобожденная по амнистии, с супругом Петром Верзиловым* у здания больницы номер 1 ГУФСИН по Красноярскому краю, 2013 год / РИА «Новости»

Тем не менее прыткая девушка не сидит на месте и делает деньги как может. Например, продает расфасованный по пакетикам пепел от сожженного портрета президента России Владимира Путина.

Это кто-то покупает — и вряд ли за дешево. Правда, спалить свой паспорт, как еще один недавний собеседник пранкеров — певец Шарлот, Толоконникова* пока не готова: другого ведь нет.

Надежда Толоконникова*, 2015 год / Викимедиа

Зато есть жених, якобы богатый и сочувствующий британец. Толоконникова* также пообещала составить список музыкантов, которые готовы поддержать Украину.

В нем точно будут имена иноагентов Елизаветы Монеточки Гырдымовой*, Ивана Face Дремина*, Ильи Little Big Прусикина*, Ивана Noize МС Алексеева*, Алишера Моргенштерна*.

Оппозиция или лизоблюдство

Если кому-то кажется, что именно так выглядит оппозиция, то нет. Нормальные оппозиционеры никогда не выступают против своих народа и страны и уже тем более никогда не станут желать им смерти, лебезя перед иностранными господами. Вот один пример из родной истории.

В начале XX века в Санкт-Петербурге еженедельно издавался журнал «Сатирикон», а потом и «Новый Сатирикон». Его редакция — Аркадий Аверченко, Тэффи, Саша Черный, Аркадий Бухов, Дон-Аминадо и множество других талантливых авторов — хлестко проходилась по властям и чиновникам того времени.

Обложка и иллюстрация из «Нового Сатирикона» 1916 и 1917 годов / Викимедиа

Однажды несколько членов редакции во главе с Аверченко отправились за границу. Один из них повздорил с хозяином парижского пансиона, и, скорее всего, дело ограничилось бы словесной перепалкой, но толстый француз пренебрежительно заявил, что «русские привыкли, чтобы их били».

Это было большой ошибкой: русский оппозиционер поколотил и француза, и его друзей, неосторожно сунувшихся ему на выручку, приговаривая: «Русских бьют? Не так ли вот? Или, может быть, этак?» Позже Аверченко рассказал эту историю у себя в журнале, несколько изменив фамилии участников.

Часть редакции «Сатирикона», слева направо: П. Маныч, А. Аверченко, А. Радаков, А. Котылев, А. Куприн, стоит А. П. Каменский, 1909 год / Викимедиа

Можно вспомнить и случай с Николаем Лесковым, который как-то в ресторане услыхал, как офицеры-прибалты неуважительно отозвались о России. Писатель, которого тоже нельзя было обвинить в излишнем почтении к властям, схватил дубовый стул и избивал им кадровых военных, пока не сломал предмет мебели.

Современная когорта сбежавших «оппозиционеров» едва ли сможет похвастать чем-то подобным. Да что там, жизненный ориентир Толоконниковой* по ее же собственному признанию — диссидент Владимир Буковский. Именно у этой «светлой души» британцы изъяли примерно 20 тысяч непристойных фото и видео с несовершеннолетними.

* Признан (а) в России иностранным агентом.