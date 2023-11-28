Эксклюзив 28 ноября 2023, 15:55 «Лучшая в мире рыба». Россиянам объяснили, почему отечественный лосось ценится выше чилийского Глава ИАР Савельев: российский лосось всегда ценился за качество аминокислот Unsplash

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Эксперты заявили, что выловленная в России рыба ценится выше чилийской. О том, почему отечественный лосось занимает первое место в мировом рыбном рейтинге, «360» подробно рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству (ИАР) Александр Савельев.

Мясо искусственно выращенной рыбы похоже на пасту

По словам Савельева, в России из-за действий маркетологов потребители стали высоко ценить норвежскую семгу и форель, хотя они сильно уступают по качеству российской рыбе. Собеседник «360» объяснил, что в Норвегии лососевые виды разводят в садках.

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«И их продают гораздо дороже, чем дальневосточный лосось. Дело в том, что вся эта искусственно выращенная рыба что в Норвегии, что в Чили, что на Фарерских островах является искусственной рыбой», — подчеркнул он.

Из-за того что рыбы находятся в ограниченном пространстве, они мало двигаются и много болеют. Производители решают этот вопрос с помощью препаратов и химических добавок, что сильно сказывается на качестве мяса, добавил специалист. Он обратил внимание, что искусственно выращенную рыбу стоит потреблять не чаще раза в месяц, чтобы не навредить здоровью.

«Если вы у прилавка с этой слабосоленой семгой (как они пишут) в вакуумной упаковке возьмете ее и надавите пальчиками, то вы без труда обнаружите, что там нет мышечной массы. Она как будто паста, ее даже нарезать ломтиками не надо, можно просто намазывать на кусочек хлеба», — с иронией заметил эксперт.

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Российский лосось завоевал первое место по качеству

В отличие от искусственно выращенной рыбы, дальневосточный лосось сохранил в себе все полезные вещества и не содержит химических добавок и антибиотиков

«Это лучший лосось в мире, дикий лосось, который на всех аукционах мировых продается просто без рекламы со значительной надбавкой. Такой лосось, выловленный на Аляске рыбаками, стоит в рознице порядка 45-50 долларов», — указал Савельев.

Специалист добавил, что выловленная на Дальнем Востоке рыба ценится благодаря набору аминокислот, редких жиров и других полезных элементов.

Ранее глава «Инарктики» Илья Соснов признался, что российская рыба в ресторанах ценится выше, чем чилийская. Он напомнил, что лосось из Чили замораживают перед отправкой, поэтому продукт теряет часть полезных свойств.