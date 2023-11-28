Общество 28 ноября 2023, 13:38 «Рынок платит премию». Стало известно, почему российский лосось оказался лучше чилийского РБК: крупнейший производитель лосося сравнил российскую рыбу с чилийской Freepik

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Глава «Инарктики», крупнейшего производителя лосося, Илья Соснов в интервью РБК рассказал, что российская рыба ценится выше чилийской. За отечественного лосося рестораны готовы платить «премию».

В 2022 году российский рынок покинули поставщики лосося с Фарерских островов, однако рыбу продолжили привозить из Чили.

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«Но чилийская рыба приезжает замороженная — с точки зрения потребительских свойств наша лучше, потому что она приезжает охлажденной и не дефростируется. Поэтому рынок платит премию за нашу рыбу относительно чилийской», — пояснил Соснов.

Гендиректор «Инарктики» пояснил, что решение, какую рыбу покупать, принимают шеф-повара, это очень важный нюанс. Как подчеркнул Соснов, российский рынок — премиальный, поэтому производителям важно на нем оставаться.

«Мы будем за него бороться», — добавил крупнейший производитель лосося.

Россия всегда отличалась рыбным промыслом. Ранее стало известно о рекордном улове тихоокеанских рыб семейства лососевых на Дальнем Востоке. К началу ноября он превысил 608 тысяч тонн, что в два раза выше аналогичного показателя 2022 года.

В связи с этим развесная красная икра в российских специализированных оптовых магазинах подешевела. Цены на горбушу тоже упали в полтора раза среди рыбаков. Ретейлеры скоро отреагируют на резкое увеличение количества красной рыбы и снизят ее стоимость для покупателей.