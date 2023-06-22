Общество 22 июня 2023, 01:38 Король серых ставок умер от аллергии. На чем поднялся создатель 1xBet Сергей Каршков Трансфузиолог Звонков о смерти владельца 1xBet: аллергия на контрастную жидкость опасна Соцсети

Читать 360tv в

Сооснователь букмекерской конторы 1xBet* Сергей Каршков умер в швейцарской клинике, где проходил обследование. Бывший глава регионального отдела по борьбе с киберпреступностью и создатель крупнейшей площадки серого букмекерского рынка скончался от аллергической реакции на контрастную жидкость для МРТ, которую пациентам вводят в кровь перед процедурой. Смерть Каршкова оказалась неожиданной для многих, кроме россиян. Платформа 1xBet* практически прекратила принимать от них ставки в начале 2021 года, спустя девять лет после блокировки.

Киберполицейский из тени

Уроженец Киевской области Сергей Каршков свою карьеру начинал в качестве сотрудника УВД по Брянской области, где возглавлял отдел по борьбе с киберпреступностью. В интервью местному изданию «Брянская тема» он говорил, что противоправная деятельность в интернете не поддается никакому описанию, потому что это целый мир, который обладает своими финансовыми потоками.

«А там, где появляются деньги, сразу же находятся и желающие их украсть, поэтому и криминальная активность перемещается в глобальную Сеть», — подчеркивал Каршков.

Этот материал журналисты опубликовали в 2010 году. Созданная героем интервью и его соседями по многоквартирному дому Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным букмекерская контора 1xBet* работала тогда уже три года с регистрацией на Кипре.

Грамотный бизнес

Сооснователи платформы очень грамотно выбрали время для запуска. В 2007 году в России начали закрывать казино. Бизнесу дали два года, чтобы переехать в одну из игровых зон, которые тогда начали основывать. Но клиенты не хотели оставаться без возможности потратить деньги с азартом и перешли в онлайн. Где тогда набирали популярность букмекерские конторы.

Unsplash

В интервью журналу Forbes создатели 1xBet* признались, что созданную платформу распространяли по модели франшизы. Любой предприниматель мог стать соучастником и решить, в какой стране и по какой лицензии работать. По заявлению Семиохина, всего в мире существовало более 200 открытых площадок.

«Мы в Африке номер один, в Латинской Америке в тройку входим», — рассказывал предприниматель.

Свою причастность к России сооснователи 1xBet* отрицали. Но на родине бренд букмекеров знали хорошо. Даже после того, как сайт площадки заблокировал Роскомнадзор, и после того, как 1xBet* не получила обязательную лицензию на работу от Федеральной налоговой службы.

Реклама «зеркал» площадок появлялась в пиратских озвучках западных сериалов. О стриминговых сервисах тогда еще никто не знал и с новинками западного телевизионного рынка россияне знакомились через скачанные пиратские копии, озвученные полупрофессиональными студиями. Во время или перед заставкой новой серии звучала реклама платформы и указывался новый интернет-адрес, по которому можно было перейти.

Unsplash

По данным сервиса интернет-безопасности Group-IB, в 2015 году 1xBet* оплачивала рекламу своего контента сразу для 17 студий, которые занимались озвучкой более 900 фильмов и сериалов. Ежемесячные траты на эти цели составляли от 300 до 500 тысяч рублей.

Тогда Каршков и другие совладельцы уже год жили на Кипре, где получили гражданство по «золотым паспортам» инвесторов и вкладывали деньги в создание арт-кластера на месте бывшей индустриальной зоны Лимассола.

В других странах 1xBet* рекламировалась за счет футбола. До 2019 года компания была официальным спонсором английских клубов «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль» и испанской «Барселоны». Но после того, как в работе букмекерской конторы нашли нарушения, а европейские команды отказались от сотрудничества, фирма заключила контракты с футбольными клубами Бразилии и Чили.

Публичное достояние

Предприниматели попали в поле зрения российских следователей только в 2020 году. Брянский главк СК объявил трех основателей 1xBet* в розыск по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. По версии криминалистов, с 2014 по 2019 год группа злоумышленников нелегально заработала более 63 миллиардов рублей. С января 2021 года реклама букмекера 1xBet* пропала из пиратской озвучки.

Внезапная смерть

О смерти Сергея Каршкова на своей странице в Facebook** сообщил генеральный продюсер студии Toonbox Павел Мунтян***. Он подчеркнул, что сооснователь 1xBet* был одним из самых здоровых и спортивных людей в его окружении.

«Поехал в Швейцарию на чекап (проверку состояния здоровья — прим. ред.)… Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти», — написал Мунтян***.

Он напомнил, что Каршкову было всего 42 года.

По данным Telegram-канала Mash, в больницу Каршков приехал для переливания крови. Как пояснил в беседе с «360» врач-трансфузиолог Андрей Звонков, для подобной процедуры требуются очень серьезные основания. Просто так медики ее не назначают.

Unsplash

«Сейчас кровь не переливают. Отдельно используют эритроцитную массу, плазму и тромбоциты. То есть все разделяют на части», — подчеркнул врач.

Звонков добавил, что основанием для такой процедуры может быть только смерть пациента или необратимые серьезные осложнения здоровья. А вот контрастная жидкость, которую ввели бизнесмену перед МРТ, могла стать причиной смерти.

«В контрастных веществах использую препарат, содержащий соли йода, вызывающие аллергическую реакцию», — рассказал врач.

Он пояснил, что это редкие случаи, но они бывают. Когда такое происходит для пациента используют нейтральную, но более дорогую жидкость или врачи вовсе отказываются от исследования.

«Никто не знает, может произойти аллергическая реакция или нет. Только если человеку раньше проходили такую процедуру и указали в истории болезни, что он аллергик», — добавил Звонков.

Он подчеркнул, что в случае наличия хронических заболеваний вещества из контрастной жидкости могут вызывать остановку сердца.

*1xBet — букмекерская контора, запрещенная в России

**Facebook — запрещенная в России социальная сеть, которая принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена

***Павел Мунтян — внесен Минюстом в список физических лиц — иностранных агентов.