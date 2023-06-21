Мир 21 июня 2023, 14:30 Сооснователь крупной букмекерской конторы умер в Швейцарии Shot: сооснователь букмекерской конторы 1xBet Каршков умер в Швейцарии Соцсети

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Один из основателей запрещенной в России букмекерской конторы 1xBet* Сергей Каршков умер в Великобритании в возрасте 42 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, Каршков умер в одной из клиник после прохождения медицинского обследования. По предварительной информации, контрастная жидкость для МРТ вызвала у бизнесмена аллергическую реакцию, после чего он впал в кому и умер.

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Каршков вместе с партнером в 2007 году основал букмекерскую компанию 1xBet*. Позднее предпринимателей объявили в международный розыск по обвинению в отмывании денежных средств в крупном размере.

Ранее сообщалось, что отказавшихся от азартных игр россиян предложили внести в единый стоп-лист онлайн-тотализаторов, букмекеров и казино. Указанного человека они перестанут обслуживать либо по требованию родственников, либо по его желанию.

*Букмекерская контора 1xBet запрещена в РФ