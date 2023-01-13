Общество 13 января 2023, 14:27 Конфискация за дискредитацию. За слова придется отвечать даже тем, кто сбежал за границу Вассерман: поправки в УК о конфискации за дискредитацию ВС РФ можно внести за пару дней РИА «Новости»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изымать имущество граждан за оскорбления России, дискредитацию ее Вооруженных сил и призывы к экстремизму. «360» узнал у депутата и юриста, насколько необходима такая мера и удастся ли избежать «произвольных» судебных решений.

В интересах российского общества

Многие из тех, кто уехал за границу после начала специальной военной операции, тем не менее зарабатывают деньги именно в России. Сдают квартиры, ведут бизнес. Насколько это честно и по совести — вопрос сложный.

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Если при этом человек еще поливает грязью Россию, его надо наказывать, применяя такие санкции, которые будут ощутимы и действенны. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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В Telegram-канале он предложил внести поправки в Уголовный кодекс, обеспечивающие применение механизма конфискации имущества у тех, кто никак не унимается в своем желании угодить Западу. Но продолжает зарабатывать за счет родины.

«Совести им это, конечно, не вернет», — отметил председатель нижней палаты парламента.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал эту идею и счел возможным внести соответствующие поправки в УК.

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш подчеркнула, что подобная мера «безусловно будет в интересах российского общества».

Люди стоят в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. Спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации, сентябрь 2022 года / РИА «Новости»

По ее словам, когда идет гибридная война, законодатель, естественно, может внести поправки в статьи кодекса за преступления против государства, то есть за любые действия, которые «несут с учетом новых реалий угрозу России или ее гражданам». В том числе эти изменения могут касаться конфискации имущества.

«Подобная оголтелая критика, когда известные люди, скрывшиеся за границей, поливают свою страну грязью с ненавистническими и русофобскими криками и выпадами, вносит дисбаланс в общество», — заявила Ярмуш в беседе с «360».

Юрист напомнила, что «по общему правилу» закон обратной силы не имеет. Применить механизм конфискации в таких случаях можно будет только после принятия соответствующих поправок в УК, когда они станут частью уголовного закона.

«Суды же могут выносить приговор и заочно, если вина лиц, причастных к преступлениям против России, будет доказана», — уточнила она.

Перегибов не будет?

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман рассказал «360», что «чисто технически» новые поправки можно будет внести «буквально за несколько дней».

Однако, чтобы избежать «произвольных» судебных решений, нужно внятно и однозначно сформулировать: за какие конкретно преступления и в каких случаях будут применять такую меру.

Поэтому, как подчеркнул Вассерман, предстоит серьезно поработать именно над содержательной стороной законопроекта, чтобы не оставлять расплывчатых формулировок.

«Крайне нежелательно превращаться в полицейское государство вроде „Соединенных Государств Америки“», — заявил он.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (справа) и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в перерыве пленарного заседания / РИА «Новости»

Мария Ярмуш уверена, что «перегибов» в применении новой меры быть не должно.

«Никакой 37-й год не вернется. Тогда была совершенно другая ситуация», — отметила она, отвечая на возможные опасения некоторых граждан.

Юрист добавила, что в наших реалиях, когда любая ошибка власти, чиновников, становится достоянием общественности благодаря СМИ и соцсетям, государство немедленно принимает меры для устранения недостатков.

«Мы видели это на примере частичной мобилизации, как это происходило и работало. Даже до суда не надо было доходить и обжаловать что-то: стоило обнародовать реальные факты, как тут же вертикаль власти срабатывала и ситуацию исправляли», — напомнила Ярмуш.

Поэтому, если гражданин не собирается совершать преступлений, за которые будет предусмотрена конфискация, ему и бояться нечего, успокоила адвокат.