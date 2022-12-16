Общество 16 декабря 2022, 14:21 Поэтессу Полозкову предложили призвать к ответу. Она заявила, что не сожалеет о погибших детях Донбасса Депутат Милонов призвал наказать поэтессу Полозкову за слова об Аллее ангелов в Донбассе

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Известная поэтесса Вера Полозкова, в марте покинувшая Россию, дала скандальное интервью журналисту Юрию Дудю*. Она заявила, что не сожалеет о погибших детях Донбасса, которым посвящена Аллея ангелов, а в случившемся обвинила самих местных жителей. За такие слова ее предложили призвать к ответу.

Что произошло?

Во время почти трехчасового разговора Полозкова призналась, что Аллея ангелов в Донецке не вызывает у нее такой боли, как погибшие украинские дети. По ее мнению, гражданских жертв могло не быть, если бы Россия в 2014 году не вмешалась в события на Украине.

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«Аллеи ангелов не было бы никакой, если бы не вторглись туда с полусумасшедшими людьми, бандитами, если бы не начали отжимать бизнес, кошмарить людей, в процветающий город [Донецк]», — заявила поэтесса.

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Число погибших в Донбассе с 2020 года Полозкова назвала несоизмеримым в сравнении с тем, что происходит на Украине сейчас.

Аллея ангелов в Донецке / РИА «Новости»

Призвать к ответу

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «360» подчеркнул, что подобные высказывания не должны оставаться безнаказанными, так как Россия «достаточно показала свою мягкость и терпимость».

«Статус иноагента — не наказание Статус иноагента — просто констатация факта. Если кто-то допускает какие-то некорректные вещи, это не значит, что они являются иноагентами. Это значит, что они получают зарубежное финансирование. То, что они поддерживают террористов, этого допускать нельзя», — сказал он.

Такие заявления, по мнению парламентария, бесчеловечны. Ответ на них должен быть не зеркальным, «как в диких странах типа Литвы и Латвии», а равноценен наказанию за оправдание холокоста в Германии — то есть тюремному заключению.

«Геноцид русских в Донбассе для нас имеет не меньшее значение. Мы чтим память жертв холокоста, геноцида армянского народа, но для нас не меньшее значение имеет гибель русских людей от людей фашистов в ДНР, ЛНР и на Украине», — отметил Милонов.

Он добавил, что важно уметь называть зло злом и исключить его оправдание как в политическом, так и в общественном смысле.

«Это не значит, что мы закрываем политическую дискуссию, есть люди с разными точками зрения, но оправдание зла и геноцида — недопустимо и должно быть жестко прекращено», — заключил он.

РИА «Новости»

Наказание — забвение

Правозащитник Александр Ионов сравнил высказывание Полозковой с сомнениями «животного, загнанного в угол».

«Последнее, что делает враг, когда уже ничем не может ответить, — самые омерзительные, противные и античеловечные заявления», — объяснил он.

Ионов добавил, что в подобных словах об Аллее ангелов и в принципе о погибших в Донбассе людях четко просматриваются личные интересы говорящих, особенно если они, как Полозкова, уехали из России за границу.

Скорее всего, эти люди живут на Западе, от них просят и требуют занимать такую позицию. Они еще раз доказывают, что потеряли всяческую связь с родиной, так как их заявления не отвечают чаяниям нашего народа и принципам гуманизма, человечности и нормального диалога Александр Ионов.

Тем не менее наказывать в таких случаях не стоит, ведь основная цель говорящих — привлечь к себе внимание, подчеркнул Ионов.

«Люди, которые продались, уважения не заслуживают», — подытожил он.

* Минюст России включил журналиста Юрия Дудя в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.