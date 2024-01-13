13 января 2024, 22:28
Казнь жидким азотом. Почему в США убивают заключенных вопреки призывам ООН
Историк Можегов заявил, что отмена смертных казней в США невозможна
Заключенного в США впервые казнят с помощью жидкого азота. Адвокаты осужденного, которого выбрали в качестве «подопытного», считают этот метод крайне жестоким, а ООН и вовсе призвала упразднить казни в стране. «360» выяснил, почему они до сих пор существуют в Соединенных Штатах.
Казнь жидким азотом в США
Закон, позволяющий лишать преступников жизни с помощью жидкого азота, приняли в Соединенных Штатах еще в 2018 году. Норма действует в трех штатах: Алабаме, Оклахоме и Миссисипи, но этот метод еще ни разу не использовали.
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Первую казнь с применением жидкого азота назначили в Алабаме на 25 января. ООН негативно отнеслась к решению властей штата. Но организацию встревожил ни столько способ, а сколько сам факт лишения человека жизни. Организация Объединенных Наций решительно против любых смертных казней, заявил представитель ее генсека Стефан Дюжаррик.
Казнь жидким азотом должна заменить смертельную инъекцию. Штаты приняли закон о ней из-за дефицита препаратов, которые вводят внутривенно. Аналогичный законопроект 8 января внесли на рассмотрение местного парламента в Небраске. Вполне возможно, что скоро она станет пятым штатом, принявшим норму, отметил Fox News.
Кого собираются казнить
В качестве «подопытного» для нового метода выбрали заключенного Кеннета Смита. Он отбывает наказание за убийство женщины, которое совершил в 1988 году. Это был заказ: за него Смит вместе с сообщником получил тысячу долларов. Второго преступника лишили жизни с помощью смертельной инъекции в 2010 году. Смита пытались казнить тем же способом, но он пережил укол.
Адвокаты мужчины заявили, что такой способ казни очень жесток и их подзащитного используют как «испытуемого». По их мнению, решение штата нарушает права 58-летнего Смита.
«Штат пытается превратить Смита в подопытный образец в ходе первой попытки казни путем неиспытанного и лишь недавно появившегося протокола с азотной гипоксией», — заявили они Fox News.
Но, несмотря на неодобрение правозащитников и ООН, генпрокурор Алабамы Лютер Стрейнж не стал отменять решение. По его словам, семья убитой женщины 35 лет ждала чтобы, правосудие восторжествовало.
Почему в США все еще есть казни
США — это такой имперский мир, который состоит из практически отдельных стран, обладающих довольно большой свободой. Последнее распространяется и на решение, вводить смертные казни или нет, объяснил в интервью «360» американист, историк Владимир Можегов.
«Есть казнь на электрическом стуле, вводят инъекции в некоторых штатах, есть какие-то новые методы. Казнь жидким азотом — ну, наверное, это гуманней, чем трястись на электрическом стуле», — предположил историк.
ООН придерживается позиции, что смертные казни недопустимы. В России мораторий на них действует с 1997 года. Немного раньше, с 1985 года смертную казнь отменили более чем в 50 государствах мира, но США до сих пор не примкнули к их числу. Причина состоит как раз в излишней свободе Штатов.
Я не думаю, что Америка готова отказаться от смертных казней. Все-таки, страна достаточно консервативная. Скорее, она может распасться на два разных мира: консервативный и прогрессивный.
Владимир Можегов
американист, историк
В некоторых американских штатах все-таки запрещена смертная казнь. Но правительство страны оставило этот вопрос на усмотрение местных властей. Поэтому вряд ли в ближайшее время появится какое-то единое решение по смертным казням, отметил в разговоре с «360» директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.
«Вот от этого все эти эксперименты и разнобой, который сейчас есть в США», — высказался он.
Смертельную инъекцию Смиту пытались ввести в 2022 году, но все закончилось неудачей. С 2018 года в Алабаме трижды срывались попытки лишить заключенного жизни таким способом. Губернатор штата Кей Айви обращалась к генпрокурору с требованием приостановить смертные казни.
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