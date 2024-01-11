Мир 11 января 2024, 05:37 Впервые в США заключенного казнят азотом Первую в истории США казнь заключенного с помощью азота проведут 25 января Freepik

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Первую в истории США смертную казнь с использованием азота проведут 25 января в американском штате Алабама. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В ноябре прошлого года верховный суд Алабамы разрешил администрации штата казнить преступника с помощью чистого азота. Осужденного зовут Кеннет Юджин Смит, его осудили за убийство, совершенное в 1988 году. Он лишил жизни женщину по заказу ее мужа-священника.

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«Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года», — сказано в документе.

Смит должен был умереть еще в 2022 году, однако исполнение приговора не состоялось, потому что врачи не смогли ввести ему «смертельную инъекцию». В итоге мужчину решили казнить «невиданным ранее» способом. Адвокаты заключенного выступили против нового варианта казни, назвав его экспериментальным.