Общество 16 апреля 2024, 20:00 Спасение утопающих — дело рук самих утопающих? Как жители Оренбуржья построили дамбу Адвокат Ярмуш: самочинное строительство дамбы в Оренбуржье законно при режиме ЧС Затопленная улица Орска. Фото: Andrey Titov / Global Look Press

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Жителей поселка под Оренбургом грозят привлечь к ответу за самоуправство: местные чиновники недовольны, что люди сами построили дамбу и тем самым убереглись от надвигающегося потопа. Кто прав — сельчане, спасавшиеся при чрезвычайных обстоятельствах, или власти, — разбирался «360».

Дамба в Перовском: поселок спасли от наводнения

В Оренбургской области люди не стали ждать милости ни от природы, ни от местных властей. Заметив, что уровень воды в реке Урал начал стремительно повышаться, жители поселка Перовского всем миром собрали деньги на проект, материалы и технику для строительства дамбы, которую самостоятельно и возвели.

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Трудились без остановки пять суток: заграждение от воды получилось длиной более полутора километров. Местные составили график дежурств и регулярно обходили дамбу, проверяя, нет ли протечек. В результате Перовский остался единственным незатопленным населенным пунктом вблизи Оренбурга.

Как рассказали сами сельчане, никто из местных властей не помог в строительстве дамбы. Некоторые чиновники даже угрожали наказать за самовольную постройку. Людям отказали в выплатах при ЧС — за «нарушения условия проживания», уточнил Telegram-канал Baza.

Законно ли самостоятельно строить дамбу

Чиновники зря расточали угрозы. Гражданский кодекс включает в себя положение о действиях в интересах себя и других лиц в силу вынужденных обстоятельств, напомнила в разговоре с «360» специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш.

Жители поселка Перовского оказались как раз в такой ситуации. Даже если они при строительстве, допустим, мешки с песком положили на газоны или испортили зеленые насаждения, это нужно расценивать как действия в чрезвычайных ситуациях, в своем интересе и в интересе круга лиц. Мария Ярмуш

Возможно, сельчанам стоило подкрепить свои действия какими-то обращениями в администрацию, попросить помочь и предупредить, что действовать нужно оперативно, поскольку стихия не ждет, добавила адвокат. Тем не менее и без этого очевидно, что люди спасали себя и имущество.

«Не исключаю, что жителям Перовского понадобится юридическая поддержка именно в такой ситуации, когда представители администрации воспринимают подобные вынужденные действия как самоуправство и нарушение чего бы то ни было», — допустила Ярмуш.

Затопленные дома в Оренбургской области. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Люди защищали себя

Эксперт в области ЖКХ, сопредседатель НП «Управдом» Евгения Юнисова полностью согласилась с мнением адвоката о невиновности жителей поселка и законности их действий. К тому же люди возводили дамбу не самостроем, а работали по проекту, да еще за свой счет.

За это им ничего не будет, если они, во-первых, оповестили местные органы самоуправления о сложившейся ситуации, а во-вторых — существовала реальная угроза подтопления населенного пункта. Тогда их действия не могут являться самоуправством, это защита их интересов. Евгения Юнисова

Эксперт подтвердила, что закон не запрещает гражданам в случае какой-то сложной ситуации защищать себя. Тем более что люди даже не просят, чтобы чиновники компенсировали затраты из местного бюджета.

«Не исключаю, что после паводков местные чиновники могут заставить эту дамбу разрушить. Например, если земли, на которых она была построена, имели сельхозназначение или там были какие-то сооружения. Но наказать людей за то, что они своими силами спасают имущество, — таких законов нет», — подчеркнула Юнисова.

Спасатели в Орске. Фото: Sergey Nikiforov / Global Look Press

Как подготовиться к паводку

Паводок — достаточно быстрый, но сравнительно кратковременный подъем уровня воды. В отличие от половодья, он может случаться в любое время года, объяснили «360» доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев и заместитель директора Института экологии РУДН Ирина Головачева.

Подготовку к паводкам нужно проводить в течение года, а не решать вопрос, когда подтопление уже на пороге. Плюс сезонность подъема воды известна. Согласно постановлению правительства № 219 от 10 апреля 2007 года, мониторить ситуацию должны целый ряд федеральных агентств.

Наиболее действенный способ уберечься от паводков — не строить дома в тех местах, куда даже теоретически может дойти вода. Это, естественно, зависит от многолетних наблюдений, но бывают ситуации, когда достигается новый максимум. Владимир Пинаев, Ирина Головачева

Другой вариант: создание защитных сооружений, например искусственных насыпей — дамб. Их проектирование и строительство должны соответствовать целому ряду нормативных документов и учитывать определенные отметки уровня воды, полученные на основе долгосрочных гидрологических наблюдений и расчетов, уточнили экологи.

«ЧС гораздо легче предупредить, чем потом ликвидировать. Основные способы защиты: либо строительство населенных пунктов в удаленных от рек районах, что, конечно, создает свои неудобства, либо создание защитных сооружений, которые могут сдерживать поднявшуюся воду», — пояснили Пинаев и Головачева.

Также поможет искусственное понижение уровня воды с помощью, например, сброса воды ниже по течению, если есть плотины, позволяющие это сделать. Возможно и создание водохранилищ для сбора избыточного стока, заключили собеседники «360».