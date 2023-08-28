Общество 28 августа 2023, 16:11 🚀И снится нам не рокот космодрома. Как в России готовят космонавтов Ведущий научный сотрудник Эйсмонт: стать космонавтом несложно, но есть нюансы Телеканал «360»

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В Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) поступили первые документы от россиян, которые хотят стать покорителями космоса, их заявки проверит специальная комиссия. Какие требования к космонавтам в России и как их готовят — в материале «360».

Что входит в обязанности космонавта

Роскосмос 10 июля объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов. Недавно в ЦПК поступили первые документы от потенциальных кандидатов, сообщил ТАСС. Заявки принимают до конца октября.

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«Двенадцать сформированных пакетов документов находятся у нас на рассмотрении. Есть еще [пакеты документов], где надо что-то доделывать», — сообщил начальник ЦПК Максим Харламов.

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Космонавт в России — человек, который прошел отбор Роскосмоса. Он должен соответствовать профессиональным и медицинским показателям, а также быть готовым участвовать в полетах.

Стать космонавтом может только гражданин Российской Федерации моложе 35 лет. В его задачи входит проводить научные эксперименты во время миссий и тестировать технику. Порой космонавты дистанционно управляют роботами, которых отправляют на другие астрономические объекты для исследований и открытий.

Люди этой профессии должны обладать хорошим здоровьем и быть психологически устойчивыми. В списке болезней, наличие которых исключает полеты в космос, — целых 80 пунктов.

Так, в космонавты принимают людей ростом от 150 до 190 сантиметров и весом от 50 до 90 килограммов. Среди других требований — длина ступни не более 29,5 сантиметра, поперечный размер плечевой области до 52 сантиметров, обхват груди — от 94 до 112 сантиметров.

Обязательные навыки космонавта

Стигма недосягаемости космоса постепенно разрушается, а возможность стать космонавтом становится реальнее для людей с различными профессиональными и личными характеристиками.

Требования к космонавту довольно простые, рассказал «360» ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. Тем не менее среднестатистическому человеку, как ни удивительно, трудно соответствовать этим критериям.

Образование и научные знания

Космонавты должны иметь высшее образование — как правило, в области наук, инженерии или медицины, отметил Эйсмонт. Это обеспечивает им необходимый фундамент для понимания сложных систем на борту космических аппаратов. Навыки в области инженерии, физики, биологии и других наук помогают успешно выполнять задачи, связанные с миссиями на орбите.

Коммуникативные и социальные навыки

На борту космических кораблей и станций космонавты проводят много времени в ограниченной среде. Важно иметь хорошие коммуникативные и межличностные навыки, чтобы эффективно взаимодействовать с другими членами экипажа.

Умение работать в команде, решать конфликты и поддерживать психологическое равновесие на протяжении длительных миссий — аспекты успешной работы космонавта.

Это человек, который должен располагать к себе. Функции космонавта не заканчиваются работой на орбите. Очень важно то, что происходит потом. Эти люди становятся частью массмедиа. Натан Эйсмонт

Физическая подготовка и здоровье

Космические полеты — экстремальные условия, которые могут влиять на здоровье человека. Поэтому кандидаты должны иметь блестящее здоровье, отличную физическую форму и выносливость.

Медицинские осмотры и тесты при отборе направлены на выявление любых проблем, которые могут возникнуть во время длительных миссий. Есть риск, что заболевания, не дающие знать о себе на Земле, проявятся на борту.

Пульт контроля и управления комплекса тренажеров РС МКС в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина / РИА «Новости»

Профессиональный опыт и навыки

Опыт работы в технических и научных областях — неотъемлемая часть квалификации космонавта. Участие в летных испытаниях и сложных проектах, а также работа в экстремальных условиях позволяют кандидатам продемонстрировать способность работать в критических ситуациях.

Программу подготовки, по которой сегодня готовят российских космонавтов, сравнивали с американской, добавил Эйсмонт. По его словам, наша оказалась эффективнее, особенно по уровню интеллекта космонавтов при длительном полете.

Не потому что они умнее, а сама подготовка организована удачнее. Проектировщики этих программ делают все, чтобы рабочие процессы космонавта стали рутинными. Натан Эйсмонт

Подготовка к экстренным ситуациям

Космические миссии порой не обходятся без непредвиденных ситуаций. Бывают и аварии, и технические сбои, и чрезвычайные ситуации в области медицины. Летчики проходят интенсивную подготовку, включая тренировки по выживанию, медицинскому обслуживанию и реагированию на ЧП.

«Важная особенность — готовность к неожиданному. Нужно уметь воспринимать и реагировать на то, что происходит незапланированно. Правда, сложно сказать, какие упражнения и проверки это тренируют», — подчеркнул ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

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Специализации космонавтов

— Космонавт-испытатель. Он работает с бортовыми системами и космическим оборудованием корабля, отвечает за лекарства и медицинские изделия. Такой специалист следит за состоянием скафандров и операторской деятельностью в невесомости: изучает теорию и практику прыжков с парашютом, формирует тактику поведения экипажа.

— Космонавт-исследователь. Занимается на борту растениеводством, исследует особенности передачи радиочастотных сигналов в условиях космоса, а также снимает на фото или видео космические явления для последующего анализа.

— Командир экипажа. Это опытный космонавт, в его зоне ответственности — работа, необходимая для полета, и руководство над остальными членами экипажа. Командир экипажа отвечает за выполнение программы и безопасность людей на борту корабля.

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Где учатся на космонавтов

Получить фундаментальное образование космонавта и диплом нельзя. Российские высшие учебные заведения не готовят таких летчиков. Однако стать космонавтом можно, если участвовать в конкурсе Роскосмоса. Обучением кандидатов занимается подведомственный Роскосмосу Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Попасть в космическую команду проще людям, которые прошли первичную подготовку по научным направлениям: инженерия, медицина, биология. Также преимущество у тех, кто окончил университет по направлению космической отрасли.

Подготовка космонавтов после успешного отбора состоит из нескольких этапов. На первом изучают теорию полета пилотируемого космического аппарата, его строение, системы управления и основы космической навигации.

На втором этапе — в составе групп космонавтов — претенденты получают навыки и опыт подготовки в составе экипажей. На третьем этапе осваивают конкретные особенности космического аппарата, правила его эксплуатации.