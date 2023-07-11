Общество 11 июля 2023, 05:16 «Роскосмос» начал открытый набор в отряд космонавтов «Роскосмос» сообщил о старте четвертого набора в отряд космонавтов до 30 октября 2023 года Freepik

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«Роскосмос» и входящий в него Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина сообщили о старте четвертого набора в отряд космонавтов. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте госкорпорации.

Заявить о себе может любой россиянин, однако будущие покорители космоса должны соответствовать нескольким требованиям. Например, в прошлом наборе принимались кандидаты с идеальной физической подготовкой, профильным образованием и глубокими познаниями в истории отечественной космонавтики. При этом вес кандидата не должен был превышать 90 килограммов, а максимальную длину ступни допускали до 46-го размера.

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В нынешнем наборе приоритет отдается инженерам, летчикам и IT-специалистам. Подготовка к новой программе набора началась еще в прошлом году.

«Претенденты на участие в отборе представляют в конкурсную комиссию пакеты документов по перечню личных и медицинских документов. Заявления и документы (копии оригиналов) принимаются до 30 октября 2023 года», — сказано на сайте.

В будущем у принятых космонавтов появится возможность войти в экипаж Российской орбитальной станции.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым привлечение частных компаний к работе в космосе. По словам руководителя госкорпорации, к 2032 году ожидают запуск навигационного аппарата нового поколения «Глонасс-К2».