Психолог Дугенцова: отцу нужно проводить с ребенком как минимум час в день

Детский психолог Наталья Наумова: мужчины проводят меньше времени с детьми, так как у них есть сдерживающие факторы

В Госдуме заявили об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России. Вице-спикер нижней палаты парламента от ЛДПР Борис Чернышов и его команда выяснили: московские отцы проводят со своими детьми в среднем 35 минут в день. В частности, 18% вовсе могут выделить на это 15 минут или меньше; 56% опрошенных сослались на занятость рабочими и домашними делами; 23% заявили, что не знают, как организовать совместный досуг. Как улучшить отношения между папой и ребенком — в материале «360».

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Детский психолог Дарья Дугенцова: папе нужно уделять ребенку минимум 45 минут качественного времени

Статистика такова в первую очередь потому, что в России это обусловлено русской душой, которая привыкла, что мама берет на себя обязанности выкармливания ребенка. Мать — и уборщица, и няня, какие роли она только не играет. Отец — кормилец в общем понимании: получает деньги, работает, приносит доход в семью.

Мужчине нужно 45 минут в день — минимум — уделять ребенку. Исходя из возраста, сделайте вывод, что ему интересно. Нужно интересоваться реальной жизнью ребенка, его личностью, а не оценками, которые он получил.

Порой папа забывает о своей важности как родителя, потому что роль отца «западает». Это история, которая случается слишком часто.

Однако, по моей практике, стало больше отцов, участвующих в жизни ребенка. Не как хотелось бы в идеале, но теперь они обращают внимание на детей и проводят с ними время. Это сказывается на детской психике и становлении [личности].

Нужно интересоваться детской психологией, в том числе семейной и возрастной. Прежде чем стать отцом, лучше не только к врачам сходить, но и почитать какие-то книжки, посмотреть, что в каком возрасте закладывается и формируется.

Папа играет важную роль в формировании личности малыша. Если говорить о гендерных различиях, то девочка будет выбирать спутника, подобного отцу.

Если его не будет рядом, она найдет себе в партнеры парня с избегающим типом привязанности. По статистике, девочки, недополучившие отцовской любви и заботы, рано вступают в половую жизнь.

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Что касается мальчиков, то они перенимают стратегию отношений между мамой и папой. Если в браке есть место оскорблениям, мату, рукоприкладству, то подобное поведение ожидайте и от сына по отношению к девушкам.

Однако не забывайте, что может быть и наоборот: сын может начать защищать мать от отца. И тогда, вырастая, молодой человек может долгое время безуспешно искать вторую половинку. Все потому, что бессознательно он «женат» на своей маме.

За что еще отвечает папа, так это за умение ребенка выстраивать личные границы. Именно на нем выстраивание будущей самодисциплины.

Ребенок учится выражать недовольство и агрессию, перенимая этот опыт от папы. Общение со старшими по рангу (учителями, начальниками, тренерами и так далее) тоже зависит от отца. Наличие или отсутствие тревоги обусловлено, опять же, участием папы в жизни ребенка.